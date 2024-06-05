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Kültür

Ferhat Göçer, 25. sanat yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kutladı

Şarkıcı Ferhat Göçer, 25. sanat yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde kutladı.

Fatih Türkyılmaz  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Ferhat Göçer, 25. sanat yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kutladı

İstanbul

Göçer'in Türk ve dünya müziğinden seçtiği parçaları kendine özgü yorumuyla seslendirdiği konsere senfonik orkestra eşlik etti.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin açılışında İtalyanca "Parla Piu Piano" şarkısını seslendiren Göçer, "Funiculi Funicula", "Lüküs Hayat", "Torna a Surriento" ve "Caruso"nun da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Göçer, repertuvarındaki şarkıları yüklediği yapay zekanın, şarkıların temasına uygun hazırladığı görsellerle sahnesini renklendirdi.

Gecenin sonunda seyircisine seslenen Göçer, "Bir tarafa sırtını yaslamadan dimdik ayakta kalmak ve insanların gönlünü kazanmak zor. Şarkı söylemek için birçok şey feda ettim ama karşılığını da aldığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sanatçının yaz konserleri çeşitli şehir ve mekanlarda devam edecek.

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