Dolar
30.18
Euro
32.94
Altın
2,033.82
ETH/USDT
2,237.50
BTC/USDT
40,061.00
BIST 100
8,113.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Bodrum'da mezarı başında anıldı

Oyuncu, senarist, yapımcı Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ali Ballı  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Bodrum'da mezarı başında anıldı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik için Torba Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun da arasında olduğu sevenleri katıldı.

Girik için dualar edildi, Bodrum Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çakaloğlu, törende yaptığı açıklamada, Fatma Girik'i ölümünün ikinci yılında andıklarını söyledi. Girik'in geçen yıl da annesinin vefat ettiğini anımsatan Çakaloğlu, üzgün olduklarını ifade etti.

Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem de Fatma Girik'e rahmet dileyerek, sanatçıyı saygıyla andıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi
Mazerete bağlı yer değiştirme yapamayan öğretmenlere yeni hak tanındı
Güngören'de metro istasyonunun yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 31'inci yılında anıldı

Benzer haberler

Gazze'de saldırılarda ölenlerin rastgele defni nedeniyle salgın hastalıkların yayılması endişesi

Gazze'de saldırılarda ölenlerin rastgele defni nedeniyle salgın hastalıkların yayılması endişesi

Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Bodrum'da mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı

Muğla'da hayalet ağa dolanarak yaralanan yavru kaplumbağa tedavi ediliyor

Muğla'da hayalet ağa dolanarak yaralanan yavru kaplumbağa tedavi ediliyor
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı
Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli: Fatma Girik

Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli: Fatma Girik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet