Kültürel Miras Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllar ihmal, doğal afetler ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören hazirelerde bilimsel koruma ve restorasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Fatih'te Osmanlı hazireleri aslına uygun şekilde ihya ediliyor Kültürel Miras Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllar ihmal, doğal afetler ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören hazirelerde bilimsel koruma ve restorasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Fatih Belediyesi, yüzyılların hafızasını taşıyan tarihi hazire ve kabir alanlarını aslına uygun şekilde restore ederek İstanbul'un kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Miras Fatih" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalarla, Osmanlı mezar taşları ve hazireleri korunmakla beraber, aynı zamanda şehrin tarihi hafızası yeniden görünür hale getiriliyor.

Kültürel Miras Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllar ihmal, doğal afetler ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören hazirelerde bilimsel koruma ve restorasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sırasında mezar taşları tek tek belgeleniyor, konservasyon işlemleri yapılıyor, devrilen şahideler özgün konumlarına yerleştiriliyor, çevre düzenlemeleri tamamlanıyor. Bütünlüğünü kaybetmiş taşlar ise koruma altına alınarak sergileniyor.

Fatih Belediyesi son dönemde Üçbaş Nureddin Hamza Haziresi, Hakikizade Tekkesi Haziresi, Üç Gözlü Mehmed Efendi Türbesi ve Haziresi, Abdülkerim Efendi Vakfı Haziresi, Kadı Çeşmesi Haziresi, Ferhat Ağa Kabri, Sarı Nasuh Kabri ve Haziresi ile çok sayıda tarihi mezarlık alanında restorasyon ve bakım-onarım çalışmalarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tarihi hazirelerin yalnızca mezarlık olmadığını, bu toprakların kimliğini ve aidiyetini belgeleyen en önemli kültür varlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Turan, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızdaki tapu senetlerimiz bu mezar taşlarıdır. Her biri bu topraklarda yaşamış devlet adamlarının, alimlerin, mutasavvıfların, sanatkarların ve ecdadımızın bizlere bıraktığı sessiz ama çok güçlü belgelerdir. Bu taşlara sahip çıkmak, sadece geçmişi korumak değil, bu şehir üzerindeki tarihi ve medeniyet iddiamızı geleceğe taşımaktır."

Hazirelerin aynı zamanda açık hava arşivleri niteliğinde olduğu görüşünü paylaşan Turan, "Her mezar taşı bulunduğu dönemin sanat anlayışını, hat sanatını, taş işçiliğini, sosyal hayatını ve şehir kültürünü yansıtan eşsiz bir belgedir. Biz bu mirası bilimsel yöntemlerle koruyarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarmayı görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, yalnızca anıtsal eserleri değil, çeşmeleri, türbeleri, hazireleri, medreseleri ve tescilli sivil mimarlık örneklerini de bütüncül bir koruma anlayışıyla ele aldıklarını aktardı.