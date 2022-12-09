Fas'ta açılan "Peygamberin Hayatı Müzesi" ziyaretçileri asrısaadete götürüyor
Fas'ın başkenti Rabat'ta açılan, Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam medeniyeti içerikli müze ve fuar, ziyaretçileri sanal ortamda asrısaadete taşıyor.
Rabat
Suudi Arabistan'daki "Uluslararası Peygamberin Hayatı ve İslam Medeniyeti Müzesi"nin ikinci bir nüshası olarak İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (ICESCO) başkent Rabat'taki merkezinde açılan müzede, Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam medeniyetine ait içerikler yer alıyor.
Müzeyi ziyaret eden Faslılar, Hazreti Peygamberin odası (Hücre-i Saadet), Peygamberin eşlerinin odaları, Mekke ve Medine'deki yaşamı sanal ortamda görme imkanı buluyor.
ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin, Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde, ISESCO, Fas Muhammediye Alimler Derneği ve Dünya İslam Birliğinin ortak çalışmaları sonucu açıldığını söyledi.
Sanal alemde manevi bir tecrübe
Müzenin, 3D teknolojisi ve etkileşimli ekranlarla Peygamber'in hayatının zenginliğini ortaya koyduğunu ifade eden Malik, "Müze, size Peygamber'i görüyormuş ve onunla yaşıyormuş hissi veriyor. Peygamber zamanında Mekke ve Medine'de olanları görüyor, duyuyor ve dokunabiliyorsunuz." dedi.
Hazreti Muhammed'den başka rol model ve yol gösterici olmadığını vurgulayan Malik, söz konusu müzeyle insanları Peygamber'in hayatından haberdar etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Müzenin içeriği
Müzede, Hazreti Musa'nın ismi ve yılan motifli figür, Hazreti Muhammed'in ismi ve onun Mekke çölünde doğuşunu simgeleyen ay figürü, hadislerinin yazılı olduğu levhalar, Peygamber'in ev eşyalarının sergilendiği alan, Peygamber döneminde Mekke'de hayatı anlatan 3D efektli görüntüler, Peygamber'in eşyaları, yiyecek ve içeceklerinin gösterildiği büyük ekranlar bulunuyor.
Müzede ayrıca, Peygamber döneminde Mekke'yi canlandıran maket, Kabe'nin köşelerini ve Hazreti Muhammed'in özelliklerini anlatan dev ekranlar, o dönemde kullanılan eşyaların sergilendiği alanlar yer alıyor.
Müzeyi ziyarete gelenler, Peygamberin minberini gördükten sonra hem yaşadığı hem de defnedildiği oda olan Hücre-i Saadet'e giriyor. Burada ziyaretçiler, 3D teknolojisiyle donatılmış odada Hücre-i Saadet'i sanal olarak gezme imkanı buluyor.
"Kainatın efendisinin yaşadığı şartlar bize tevazuyu öğretiyor"
Müzeyi ziyaret edenlerden El-Arabi Mustafa, bu müzenin ilk defa Suudi Arabistan toprakları dışında açıldığına ve bunun Fas için onur kaynağı olduğuna dikkati çekti.
Mustafa, "Bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim, kendinizi Mekke'de ya da Rasulullah'ın mescidinde gibi hissediyorsunuz. Kainatın efendisi olan Peygamber'in ve sahabelerin yaşadığı dönem ve şartlar bize tevazuyu öğretiyor. Onların ne kadar mütevazı bir hayat sürdüklerini görünce teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda hak ettiğimizden fazla şeye sahip olduğumuzu gördük." dedi.
Oğlunun talebi üzerine müzeyi ziyaret ettiğini anlatan Muhammed el-Kasyur ise müzenin gerek teknik özellikleri gerekse ilmi bakımdan beklentilerinin üstünde olduğunu dile getirdi. Kasyur, müzede emeği geçenlere ve ISESCO'ya bu müzeye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.
Müze, merkezi Suudi Arabistan'da bulunan "Uluslararası Peygamberin Hayatı ve İslam Medeniyeti Müzesi"nin yurt dışındaki ikinci örneği olma özelliği taşıyor ve yaklaşık 6 ay boyunca Faslı ziyaretçilere açık kalması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.