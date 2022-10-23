Faslı müzisyen Mehdi Nassoli, Türk müziğine ve dinleyicilerine hayran olduğunu söyledi
Faslı müzisyen Mehdi Nassoli, "Hayatım boyunca Türk müziklerinden ilham aldım. Bence benim müziğimin sırrı da Türk müziğine yakınlığı ve içinde Akdeniz esintileri barındırmasıdır." dedi.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3. kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" bugün sona eriyor.
Ekim ayının başından bu yana devam eden ve aralarında Yusuf İslam, Mark Eliyahu, Mariza, Buika, Paco Pena ve Stacey Kent'in bulunduğu birçok ünlüyü ağırlayan festivalde Arap füzyon müzikler orkestrası Marmoucha ve Faslı müzisyen Mehdi Nassoli, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle bir araya geldi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki sanatçı Nassoli, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Salgın nedeniyle konser vermeyeli epey uzun zaman olmuştu. O nedenle burada olmaktan ve Türk dinleyiciler için performans sergileyeceğimizden dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Nassoli, Türkleri çok sevdiğini bu yüzden de Türk dinleyicilerinin de kendisini çok sevdiğini belirterek, "Hayatım boyunca Türk müziklerinden ilham aldım. Bence benim müziğimin sırrı da Türk müziğine yakınlığı ve içinde Akdeniz esintileri barındırmasıdır." dedi.
"Türk müziklerinden ilham aldım, severek dinliyorum"
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici liderliğinde 8 müzisyeninin bir araya gelmesiyle kurulan Laço Tayfa müzik grubuna hayran olduğunu dile getiren Nassoli, şunları kaydetti:
"Onların tüm albümlerine sahibim. Laço Tayfa'yı çok uzun zamandır dinliyorum ve gruptaki herkesi çok seviyorum. Bu albümdeki müzikler çok modern, Amerikalılar da Japonlar da bu tarz müziği dinleyebilir diye düşünüyorum. Ayrıca Taksim Trio da güzel işler çıkarıyor. Türk müziğini severek dinliyorum. Çünkü bana ilham veriyor. Özellikle geleneksel olanlar, klarnet, zurna, saz gibi. Kaval ustası Sinan Çelik ile yaklaşık 10 yıl dünyanın farklı bölgelerinde birlikte çalıştık. Ona 'Hoca' diyoruz. Çünkü bizim için bir öğretmen gibi. Onu çok seviyorum."
Mehdi Nassoli, Türkiye'de festival dışında da konser vermek istediğini söyleyerek, "Bu Türkiye'deki son seferim değil ve eminim ki buraya çok daha fazla geleceğim, İstanbul, İzmir gibi Türkiye'nin birçok güzel şehrine. Sizi çok seviyorum." diye konuştu.
Türkiye'den sonra Paris'e gideceğini aktaran Nassoli, "Sonra da yeni bir elektronik müzik projesi için Kanada'ya gideceğim. Hala üzerinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz yeni albümümüz 'Moroccon'roll', aralıkta çıkacak. Bu albüm Fas ve elektronik müziğin bir karması olacak." bilgisini verdi.
"Müziğimiz, sıcak, mutlu ve davetkar"
Marmoucha Orkestrası adına konuşan müzisyen Avishai Darash ise "Türkiye'de olmak harika hissettiriyor. Burayı seviyoruz. Misafirperverlik harika. Müziğimizi ve sanatımızı Türk seyircisiyle buluşturmak amacıyla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile iş birliği yapabildiğimiz için kendimizi şanslı ve ayrıcalıklı hissediyoruz." dedi.
Darash, müzik tarzlarının Türk kültürüne yakın olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Müziğimiz, sıcak, mutlu ve davetkar. Ayrıca bizim müzik tarzımız Türkiye'de birçok farklı kitleye hitap eden klasik ve caz armonilerinin bir arada olduğu dünya ritimlerine ve Türkiye'nin kültürel zenginliğine sahip diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
Hollandalı Türk şarkıcı Karsu'yu çok beğendiklerini dile getiren Darash, Karsu'nun gitaristi Jessy Hay'ın da kendi orkestralarının bir üyesi olduğunu aktardı.
Avishai Darash, gelecek ay Fas Rabat'ta konser vereceklerini, aralık ayında da Amsterdam'da Endülüs aşk şarkıları üzerine hazırlanmış bir müzikal performans sergileyeceklerini sözlerine ekledi.
Türkiye'ye davet edilmekten ve Türk dinleyicileriyle müziklerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Darash, "Türk dinleyicilerimize ve hayranlarımıza mesajımız ise eğlenin, dans edin, müziğimizi dinleyin ve takip edin." ifadelerini kullandı.
Konserde Marmoucha Orkestrası ve Mehdi Nassoli'nin birlikte kaydettiği "Sahara Koyo" başlıklı albümden "Jerusalem", "Arriving Home/Delali", "Youmala", "Lalami", "Milala", "L'waldin", "Ghita from Marrakech", "Gnawa traditional/Marhaba", "Mjerred", "R'by mulay" ve "L'kbida"nın da aralarında yer aldığı eserler yorumlandı.
Marmoucha Orkestrası Avishai Darash'ın yanı sıra müzisyen Mohamed Ahaddaf, Emad Ghajjou, Arin Keshishi, Gian Luca Biner, Tuur Sylvain M. Moens, Claudio Spieler, Luis Gustavo Mascaro Alberto, Mirella Katjuska Pirskanen, Irene Mathilde Haverkamp, Lucas Johan Stam, Adeline Salles, Marleen Anne Schuuring, Anton Yakimenko, Antonio Mariano Moreno Glazkov, Pablo Jose Martinez Hernandez, Anil Anandh Wishwaradj Ramphal, Khalid Ezzahiri ve Ahmed Hammou'dan oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.