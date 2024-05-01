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Kültür

Fas, Uluslararası Caz Günü 2024 etkinliklerine ev sahipliği yaptı

Fas'ın Tanca kentinde Uluslararası Caz Günü 2024 etkinlikleri düzenlendi.

Khalid Mejdoup, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Fas, Uluslararası Caz Günü 2024 etkinliklerine ev sahipliği yaptı

Rabat

Uluslararası Caz Günü etkinlikleri Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ortaklığında gerçekleştirildi.

Çeşitli gösteri ve söyleşilerin yer aldığı etkinliğe, aralarında ABD'den ünlü piyanist Herbie Hancock ile Fas'tan Abdullah El-Kerud'un da bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katıldı.

Etkinliği, Fas Kültür ve Gençlik Bakanı El-Mehdi Binsaid, Fas Kralı'nın danışmanı Andre Azoulay ve ABD'nin Rabat Büyükelçisi Puneet Talwar da izledi.

Böylece Tanca, Uluslararası Caz Günü'ne Afrika kıtasında ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.

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