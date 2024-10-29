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Kültür

"Farha" filminin Filistinli yönetmeni Darin J. Sallam Antalya Kültür Yolu Festivaline katılacak

Dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve çok sayıda festivalden ödülle dönen "Farha"ya imza atan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam, "Antalya Kültür Yolu Festivali"ne konuk olacak.

Hilal Uştuk  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
"Farha" filminin Filistinli yönetmeni Darin J. Sallam Antalya Kültür Yolu Festivaline katılacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl 16 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı "Antalya Kültür Yolu Festivali" 2-10 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek.

Netflix’te yayınlanan "Farha" filmi ile dünya çapında tanınan Sallam, 3 Kasım'da Paribu Cineverse Antalya Migros'ta gerçekleşecek gösterimin ardından "Filistin Direniş Sineması" etkinliğinde sinemaseverlerle buluşacak.

Sallam, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşide, sinema yolculuğunu ve Filistin sinemasını anlatacak.

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