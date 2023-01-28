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Kültür

"Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu" sergisi Ankara'da ziyarete açıldı

Bilim insanı Fahri Petek'in objektifinden 1945-1968 yılları arasında Paris'teki Türk sanatçı ve entelektüellerin ortaya çıkmamış fotoğraflarından oluşan "Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu" sergisi açıldı.

İsa Toprak   | 28.01.2023
"Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu" sergisi Ankara'da ziyarete açıldı Fotoğraf: Fatih Kurt / AA

Ankara

Institut Français Ankara tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı, Petek'in kızı sosyolog ve yazar Gaye Petek'in söyleşisiyle yapıldı.

Söyleşide babasının Paris'e gidişini, yaşadıklarını anlatan ve fotoğrafların hikayesini paylaşan Petek, hazırlanan çalışmanın kendisi için bir hafıza ve tanıklık sergisi olduğunu ifade etti.

Petek, "Bu sergi babamın gözüyle ressamların eserleriyle ve hikayeleriyle Paris'te bir arada bulunan bir Türk grubunun hafızasını bize canlandırıyor." dedi.

Petek ailesinin özel arşivinden siyah beyaz fotoğrafların yer aldığı "Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu" sergisi, 26 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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