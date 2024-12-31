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Kültür

Eyüp Musiki Vakfının "40. Yıl Konseri" müzikseverlerle buluştu

Eyüp Musiki Vakfının (EMV) düzenlediği "40. Yıl Konseri", Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ahmet Esad Şani  | 31.12.2024 - Güncelleme : 01.01.2025
Eyüp Musiki Vakfının "40. Yıl Konseri" müzikseverlerle buluştu

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) tarafından düzenlenen "31. İstanbul Türk Müziği Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluşan konserde vakfın 40. yılı kutlandı.

Geceye özel olarak seçilen eserlerin EMV korosu tarafından seslendirildiği konsere çok sayıda müzikseverin yanı sıra EMV Başkanı Vedat Çakır, koro şefi Sinem Sevindik ile ses sanatçıları ve vakfın yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sunuculuğunu EMV ritim hocası Rıfat Çalışkan'ın yaptığı programda ayrıca, vakfın 40. yılı dolayısıyla organizasyonda emeği geçenlere plaket takdim edildi.

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