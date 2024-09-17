Dolar
34.10
Euro
37.95
Altın
2,562.24
ETH/USDT
2,369.10
BTC/USDT
60,947.00
BIST 100
9,758.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Eskişehir'de "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı.

Günhan Özceylan  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Eskişehir'de "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı Fotoğraf: Günhan Özceylan/AA

Eskişehir

Denktaş'ın çektiği fotoğrafların da yer aldığı sergi, kurdele kesimiyle açıldı. Serginin gezilmesinin ardından düzenlenen panelde Serdar Denktaş, babası Rauf Denktaş'ın yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışına Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü
DMM, "Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı" iddiasını yalanladı
İstanbul'daki kilise saldırısının planlayıcılarından terör örgütü DEAŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı
İskenderun'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip

Benzer haberler

Eskişehir'de "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı

Eskişehir'de "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet