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Kültür

Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un ünlü şapkası açık artırmayla satılacak

Fransa'da 1804-1815'te hüküm süren İmparator Napoleon Bonaparte'ın kullandığı şapka Fransa'nın başkenti Paris'te bugün açık artırmaya çıkarılacak.

Ayşe İrem Tiryaki  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un ünlü şapkası açık artırmayla satılacak

Ankara

BBC'nin haberine göre, Napoleon'un (1769-1821), 600 bin ila 800 bin avro değer biçilen ünlü şapkası Paris'te yeni sahibini bulacak.

Söz konusu açık artırmada şapkanın yanı sıra Napoleon'a ait başka kişisel eşyalar yer alacak.

Açık artırmayı düzenleyen Jean Pierre Osenat, "İnsanlar bu şapkayı her yerde tanırdı. Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu anlardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Napoleon'un bu tip yaklaşık 120 şapkaya sahip olduğu ancak yalnızca 20'sinin günümüze ulaştığı belirtiliyor.

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