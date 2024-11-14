Dolar
34.34
Euro
36.41
Altın
2,573.90
ETH/USDT
3,089.80
BTC/USDT
88,080.00
BIST 100
9,420.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Eserlerinde çakıl taşlarını kullanan 84 yaşındaki ressamın sergisi öğrencilerle buluştu

Çakıl taşlarıyla resim yapma tekniğini kullanan 84 yaşındaki ressam İsmail Fehim İbrahimhakkıoğlu, kişisel sergisini üniversite öğrencileriyle buluşturdu.

İsa Toprak  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Eserlerinde çakıl taşlarını kullanan 84 yaşındaki ressamın sergisi öğrencilerle buluştu Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen törende, ressam İbrahimhakkıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve diğer katılımcılarla, serginin açılışını yapan İbrahimhakkıoğlu, resimleri ve sanatı hakkında bilgi verdi.

İbrahimhakkıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960'tan bu yana çakıl taşı ve kumla resimler yaptığını anlattı.

Erzurum'dan getirdiği çakıl taşlarını kullandığını, öğrencilerinin de daha sonra farklı şehirlerden çakıl taşları getirdiğini belirten İbrahimhakkıoğlu, sergide farklı temalarda 41 eserinin sergilendiğini söyledi.

İbrahimhakkıoğlu, fahri doktora unvanı ve sergi açılışı için üniversite yönetimine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı tamamlandı
Türkiye 10 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, 49 yaşını kutluyor

Benzer haberler

Eserlerinde çakıl taşlarını kullanan 84 yaşındaki ressamın sergisi öğrencilerle buluştu

Eserlerinde çakıl taşlarını kullanan 84 yaşındaki ressamın sergisi öğrencilerle buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet