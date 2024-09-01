Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,485.20
BTC/USDT
58,201.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Gazze'de 6 rehinenin cenazesinin bulunmasının ardından Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Kültür

Erzurum'un tarihi ve doğası yağlı boya tablolara işlendi

Erzurum'un tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Faruk Küçük  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Erzurum'un tarihi ve doğası yağlı boya tablolara işlendi

Erzurum

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt, kentin tarihi ve doğasından esinlenerek yağlı boya ile hazırladığı 75 tabloyu, Çiftte Minareli Medrese'de vatandaşların beğenisine sundu.

Palandöken Dağı, Çifte Minareli Medrese, Narman Peri Bacaları, Atlama Kuleleri, Erzurum Kalesi, cirit ve bar ekibinin gösterileri gibi kentin tarihi ve doğasının sergilendiği eserlere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlere resim sanatını sevdirmek istiyor

Ressam Özyurt, AA muhabirine, resim sergisinin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Gençlere resim sanatını sevdirmek ve teşvik etmek amacıyla sergi açtığını anlatan Özyurt, "Resimlerimde genelde tabiatın güzelliklerine odaklanıyorum. Ancak Selçuklulardan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar tarihimize mal olmuş olayları da işliyorum. Ayrıca savaş, deprem, yoksulluk ve mağduriyetler gibi toplumsal sorunları da eserlerimde yansıtıyorum." dedi.

Özyurt, "Tabiattan Esintiler" ismini verdiği sergiyle tabiatın güzelliklerine dikkati çekmek istediğini vurguladı.

Tabloları yoğun emek vererek hazırladığını belirten Özyurt, serginin bir süre daha ziyarete açık olacağını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Erzurum'un tarihi ve doğası yağlı boya tablolara işlendi

Erzurum'un tarihi ve doğası yağlı boya tablolara işlendi

Milyonlarca kişiyi beyaz perdede buluşturan Yeşilçam film afişleri koleksiyon oldu

Erzurum'da Teke Deresi Göleti'nde jet ski heyecanı

Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu

Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu
Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim

Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim
Değirmenler Höyük'te yapılan kazılarda 6 bin yıl eskiye dayanan yerleşim tespit edildi

Değirmenler Höyük'te yapılan kazılarda 6 bin yıl eskiye dayanan yerleşim tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet