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Kültür

Erzurum'da öğrenciler tarihi mekanlarda İstiklal Marşı'nı okuyup klip yaptı

Erzurum'da bir grup ilk ve ortaokul öğrencisinin, kentin düşman işgalinden kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla tarihi ve simge alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.

İlhami Erkılıç  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Erzurum'da öğrenciler tarihi mekanlarda İstiklal Marşı'nı okuyup klip yaptı Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Kentte Bahçeşehir Koleji'nde okuyan öğrenciler, öğretmenleri ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda müzikal çalışmalar yapan Selçuk Yılmaz'ın yardımıyla "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kentin tarihi mekanlarında İstiklal Marşı'nı okudu.

Asker ve yöresel elbiselerin yanı sıra ay yıldızlı kıyafet giyen öğrencilerin, Erzurum Kalesi ve Erzurum Tabyaları, kongre binası, Çifte Minareli Medrese, Kars Kapı Şehitliği ve Üç Kümbetler gibi tarihi yerlerde İstiklal Marşı'nı seslendirmesi videoya kaydedildi.

Klip haline getirilen ve sosyal medyadan yayınlanan çalışma, kısa sürede beğeni topladı.

Kampüs Müdürü Yaşar İspir, AA muhabirine, öğrencilerin, "İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde, farkındalık olması amacıyla tarihi mekanlarda programı organize ettiklerini söyledi.

Öğrencileri tebrik eden ve klibin hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür eden İspir, "Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan aziz şehrimiz Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü ve İstiklal şairimiz Ersoy'u anma gününde anlamlı ve güzel etkinlik yaptık. Öğrencilerimizin emekleriyle çok güzel video klip hazırlandı." dedi.

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