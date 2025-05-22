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Kültür

Engelsiz Filmler Festivali başkentte yarın başlıyor

Puruli Kültür Sanat Derneğince düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali, Ankara'da Goethe Enstitüsü'nde yarın başlayacak.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Engelsiz Filmler Festivali başkentte yarın başlıyor

Ankara

Festival için hazırlanan internet sitesindeki duyuruya göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği ve Goethe Enstitüsünün katkılarıyla hayata geçirilecek festival, sinemaya eşit koşullarda erişimi sağlamak amacıyla düzenlenecek.

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Festival kapsamında kısa film yarışması da yapılacak. 36 ülkeden başvuran 165 kısa film arasından yarışmaya girmeye hak kazanan 15 film, sinema yazarları Öykü Sofuoğlu ve Hasan Nadir Derin ile kurgucu Baran Bozdağ'dan oluşan kurul tarafından belirlendi.

Kısa film türünün gelişimine katkı sağlamak ve bu alandaki üretimi artırmak için düzenlenen yarışmanın finalistlerini, Filmfest Dresden yönetmeni Anne Gaschütz, One World İnsan Hakları Film Festivali'nden Anna Skocdopolova ve yayıncı Osman Şişman değerlendirecek.

"En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin sahiplerini jüri üyeleri, "İzleyici Ödülü"nü ise seyirciler belirleyecek. Kazananlar, 29 Mayıs'ta Goethe Enstitüsü'nde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Festivale ilişkin bilgilere "engelsizfestival.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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