Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlere ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Açılış kurdelesini kestiğimiz Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizin ve pek çok peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigarlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az. Devlet, medeniyet, sanat ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inanan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum."
Açılış kurdelesini kestiğimiz, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 20, 2023
Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.
Bu… pic.twitter.com/ZaNdhMjxRg
Emine Erdoğan paylaşımında, açılışı yapılan birimlerdeki ziyaretlere ilişkin fotoğraflar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri bir kareye de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.