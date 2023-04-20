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Kültür

Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene ilişkin paylaşımda bulundu.

Filiz Kınık Öz  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlere ilişkin paylaşım Fotoğraf: Murat Kula - AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Açılış kurdelesini kestiğimiz Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizin ve pek çok peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigarlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az. Devlet, medeniyet, sanat ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inanan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında, açılışı yapılan birimlerdeki ziyaretlere ilişkin fotoğraflar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri bir kareye de yer verdi.

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