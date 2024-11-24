Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarıdır. Dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı, iyiliği, güzelliği ve erdemi çoğaltmakta yarışanlardan olabilmeyi diliyorum." ifadesini kullandı.
Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 24, 2024
Dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı, iyiliği, güzelliği ve erdemi çoğaltmakta yarışanlardan olabilmeyi diliyorum.
📍Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği “Karma… pic.twitter.com/vlJxu2TJaI
Erdoğan, paylaşımında, serginin açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.