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Kültür

Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

Mikail Bıyıklı  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarıdır. Dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı, iyiliği, güzelliği ve erdemi çoğaltmakta yarışanlardan olabilmeyi diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, serginin açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.

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