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Kültür

Emekli öğretmen, tarihi külliyede açtığı atölyede çocukları sanatla tanıştırıyor

Hatay'ın depremlerden az etkilenen ilçelerinden Payas'ta emekli sınıf öğretmeni Zeynep Erişti'nin düzenlediği ücretsiz kursa katılan 25 çocuk, resim, çini ve ahşap boyama eğitimi alıyor, geri dönüşüm malzemelerinden ürün tasarlamayı öğreniyor.

Ali Kemal Zerenli  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Emekli öğretmen, tarihi külliyede açtığı atölyede çocukları sanatla tanıştırıyor

Hatay

Hatay'da 68 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Zeynep Erişti, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde açtığı atölyede çocuklara atık malzemelerden ürün tasarlamayı anlatıyor, resim kursu veriyor.

Erişti, 2002'de emekli olduktan sonra öğrencileri sanata yönlendirmek için çeşitli etkinliklere katıldı ve projeler geliştirdi.

Farklı kentlerdeki çalışmalarının ardından 2022'de memleketi Payas'a dönen Erişti, 6 Şubat 2023'teki depremlerden az etkilenen ilçede, içerisinde farklı alanlarda hizmet sunan dükkanların bulunduğu 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde atölye açtı.

Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yapılan, depremlerden sonra da afetzedeleri ağırlayan külliyede, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladığı eserlerle yaptığı resimleri de sergilediği "Mimoza" adlı atölyesi bulunan Erişti, burada çocuklar için ücretsiz kurs düzenlemeye başladı.

Haftada 6 gün gerçekleştirilen kursa katılan 4-13 yaş arası çocuklara resim ile çini ve ahşap boyama eğitimi veren emekli öğretmen, küçük misafirlerine atık malzemelerden ürün yapmayı da gösteriyor.

"Öğrencilerin getirdiği geri dönüşüm malzemeleriyle çalışıyoruz"

Zeynep Erişti, AA muhabirine, emekliliğinin ardından çocukları sanata yönlendirmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Resimle tanıştırdığı çocuklarda çevre bilincinin oluşmasını istediğini dile getiren Erişti, şöyle konuştu:

"Çocukların sanatsal bakış açısını güçlendirmeyi hedefliyorum. Kursta öğrencilerin getirdiği geri dönüşüm malzemeleriyle çalışıyoruz. Çocuklar, burada elde ettikleri kazanımla artık plastik oyuncak almak yerine ahşap veya bezden yapılmış oyuncağı seçecek veya kendi yapacak."

Erişti, kursa farklı zaman dilimlerinde 25 çocuğun katıldığını, hem kendisinin hem ailelerin mutlu olduğunu belirtti.

"Kızım vaktini güzel değerlendirmiş oluyor"

Resim eğitimi alan 8 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın annesi Müjgan Güneş Yıldırım da kızının çalışmaya severek katıldığını ifade ederek, "Kızım akşam odasına geçip resim çizerken kendini huzurlu hissediyor, vaktini güzel değerlendirmiş oluyor." dedi.

Katılımcılardan 8 yaşındaki Filiz Cennet Sert de kursta deniz kabuklarını boyadığını, resim alanında kendini geliştirmeyi istediğini kaydetti.

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