Dolar
29.00
Euro
31.23
Altın
1,988.63
ETH/USDT
2,222.60
BTC/USDT
41,532.00
BIST 100
7,728.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ekvador'da "Türkiye Güzellikleri" sergisinin açılışı yapıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "Türkiye Güzellikleri" sergisinin açılışı yapıldı.

Sinan Doğan  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Ekvador'da "Türkiye Güzellikleri" sergisinin açılışı yapıldı

Bogota

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinin ev sahipliği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Güzellikleri sergisinin açılışı, başkent Kito'daki Centro Cultural Metropolitano'da yapıldı.

Dünyanın farklı kentlerinde 15 kez düzenlenen Türkiye Güzellikleri sergisi Latin Amerika'da ilk kez Kito'da açıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki doğal, mimari ve tarihi güzelliklerinden kesitlerin sunulduğu açılışa Ekvador Kültür ve Miras Bakanı Romina Munoz, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi ve buradan yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Bakan Munoz buradaki konuşmasında, özellikle son bir yıl içerisinde organize edilen etkinlikler sayesinde Türk kültürünün Ekvador halkıya daha da yakınlaştığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Büyükelçi Yalçın da Ekvador halkının Türk kültürüne gösterdiği yoğun ilgiye dikkati çekerek cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu sevgiyle cevap vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kafes-18 Operasyonu'nda ulusal ve uluslararası 39 organize suç yapısı çökertildi
'Aşama aşama enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Ekvador'da "Türkiye Güzellikleri" sergisinin açılışı yapıldı

Ekvador'da "Türkiye Güzellikleri" sergisinin açılışı yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet