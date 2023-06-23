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Kültür

Efes Antik Kenti'ndeki festival "Uyuyan Güzel" balesiyle başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, ünlü Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" balesinin prömiyeri ile başlayacak.

Ömer Evren Atalay  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Efes Antik Kenti'ndeki festival "Uyuyan Güzel" balesiyle başlıyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Eserin rejisi ve düzenlemesini yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü Ayşem Sunal Savaşkurt, AA muhabirine, klasik bale repertuvarının en zor ve en akademik eseri olan "Uyuyan Güzel" balesini festivalin açılışı için hazırladıklarını belirtti.

Bornova Necdet Aydın Salonu'nda provaların devam ettiğini vurgulayan Savaşkurt, "Ocak ayında başladığımız çalışmalara deprem dolayısıyla ara verdik. Bir aydır prömiyer için çalışıyoruz. İlk defa İzmir'de bir eser sahneye koyuyorum. Festivalin açılışını yapmak benim için çok önemli." dedi.

Festivale ev sahipliği yapan İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk da eserlerin, Efes Antik Kenti'ndeki Büyük Tiyatro'da sahneleneceğini söyledi.

Beş eserin sahneleneceği festivalde bu sene iki prömiyerin olacağını aktaran Uştuk, "Fesitvale 7 Temmuz'da 'Uyuyan Güzel' prömiyeri ile başlıyoruz. Daha sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan Carmen balesi ile sanatseverlerin karşısında olacağız. Festival kapsamında İZDOB, Alman Besteci Carl Orff'un Carmina Burana eserini, Mersin Devlet Opera ve Balesi de Damdaki Kemancı müzikalini sahneleyecek. Festivalimiz 21 Temmuz'da Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operası prömiyeri ile sona erecek." ifadelerini kullandı.

Sanatseverleri festivale davet eden Uştuk, "Mikrofon kullanmadan çıplak insan sesiyle sahnelenen operayı dinlemek ayrı bir zevk." diye konuştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi dansçılarından Burcu Olguner ve Çağın Hazar Özideş ise çok zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, geçen yıl 5 bin kişi önünde dans ettiklerini, bu yıl ise Büyük Tiyatro atmosferinde bu sayıyı arttıracaklarına inandıklarını kaydetti.

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