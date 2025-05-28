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Kültür

Edirne'de yalnızca yıkık minaresi kalan Zincirlikuyu Camisi ihya edilecek

Edirne'de, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gören ve günümüze yalnızca yıkık minaresi ulaşan Zincirlikuyu Camisi'nin yeniden ihyası için çalışmalar başlatıldı.

Gökhan Zobar  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Edirne'de yalnızca yıkık minaresi kalan Zincirlikuyu Camisi ihya edilecek

Edirne

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan caminin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla Vali Yunus Sezer’in talimatıyla harekete geçildi.

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İhya çalışmaları kapsamında, toprak üstünde yalnızca bir bölümü kalan minarenin çevresinde düzenleme yapılacak. Caminin kısa sürede ibadete ve ziyarete açılması hedefleniyor.

Vali Sezer, caminin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasının ayağa kaldırılmasına önem verdiklerini belirten Sezer, Zincirlikuyu Camisi'ndeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Tarihçi ve divan şairi Ahmet Badi Efendi'nin kaleme aldığı "Rıyaz-ı Belde-i Edirne" adlı eserde, ibadethanenin vakıf kayıtlarına göre "Sivrihisari Mescidi" olarak geçtiği ve çatısının ahşap olduğu belirtiliyor.

Caminin kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte, Balkan Savaşları sırasında ağır hasar gördüğü biliniyor.

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