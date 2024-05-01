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Kültür

Edirne'de Osmanlı döneminden kalma Mezitbey Hamamı'nın restorasyonu sürüyor

Edirne'de Osmanlı mirası Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Salih Baran  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Edirne'de Osmanlı döneminden kalma Mezitbey Hamamı'nın restorasyonu sürüyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Selimiye Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamındaki çalışmalar kubbede sürüyor.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresince yürütülen restorasyonun bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Hamam restorasyonu, Havlucular Hanı restorasyonuyla eş zamanlı yürütülüyor.

Mezit Bey Hamamı hakkında

Selimiye Camisi'nin batısında ve Eski Cami'nin doğusunda yer alan Mezit Bey Hamamı 15. yüzyılda II. Murat'ın kente kazandırdığı eserlerden.

Edirne hamamlarına kıyasla daha sade bir yapıya sahip Mezitbey Hamamı'nın dikdörtgen plana sahip soyunma odası ahşap tavanlı.

Hamamın soğukluk kısmı, iki yandan yükselen tonozlar üzerine oturan kubbe ile kapalı.

Ortada, büyük ve pandantifli (bir kubbenin kare planlı yapının üzerine oturmasını sağlayan bir mimari geçiş elemanı) bir kubbenin örttüğü sıcaklık bulunan hamam iki yandan eyvanlarla genişletilmiş.

Edirne'nin tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılarından biri olan hamam, ziyaretçilerine Osmanlı dönemi hamam mimarisini deneyimleme fırsatı sunuyor.

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