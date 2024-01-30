Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,306.40
BTC/USDT
43,178.00
BIST 100
8,475.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Edirne, tarihi konakların ihyası ile yeni bir turizm rotası daha kazanacak

Edirne'de tarihi konakların bulunduğu Kaleiçi semti ile Saraçlar Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projeleri uygulanacak.

Gökhan Zobar  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Edirne, tarihi konakların ihyası ile yeni bir turizm rotası daha kazanacak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentin en önemli caddelerinin başında gelen, ticari ve sosyal hayatın merkezi konumundaki Saraçlar Caddesi ile tarihi konaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çeken Kaleiçi semtinde, tarihi dokuya uygun sağlıklaştırma çalışması yapılacak.

Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmayla dükkan önlerindeki tente karmaşası ve tabela kirliliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaleiçi'nde de tarihi konakların restorasyonu ve sokak dokusunun ihyasıyla kente yeni bir turizm rotası daha kazandırılacak.

Kente değer katacak 2 proje için 450 milyon liralık bütçe 2024 yılı yatırım programına alındı.

"Projeler kent turizmine değer katacak"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi'nde kapsamlı bir çalışma yapılacağını söyledi.

Her iki yerde de kente yakışır çalışmalar yapılacağını belirten Vali Sezer, "Özellikle tarihi alanlarımız Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi'nde yapılacak proje Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yatırım programına alındı. Büyük bir ödenek ayrıldı. Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Projeler kent turizmine değer katacak. İlimiz her alanda güzel bir şehir. Amacımız eksikleri hızlı bir şekilde yoluna koymak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kendini "15 Temmuz gazisi" olarak tanıtan kişiye Bakanlıktan yalanlama
Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Benzer haberler

Edirne, tarihi konakların ihyası ile yeni bir turizm rotası daha kazanacak

Edirne, tarihi konakların ihyası ile yeni bir turizm rotası daha kazanacak

Çankırı'daki sahipsiz köpekler "Bir Pati de Sen Tut" projesi ile rehabilite edilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrencilerle buluştu

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya düşürdü

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya düşürdü

Projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrenciler, Gezeravcı'nın yolculuğunu heyecanla bekliyor

Projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrenciler, Gezeravcı'nın yolculuğunu heyecanla bekliyor
Kırklarelili "minik araştırmacılar" güneşi takip ederek enerji depoluyor

Kırklarelili "minik araştırmacılar" güneşi takip ederek enerji depoluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet