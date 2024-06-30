Ebubekir Efendi vefatının 144. yılında Cape Town'daki kabri başında anıldı
Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için Güney Afrika'ya gönderilen Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi, vefatının 144. yılında Cape Town'daki kabri başında anıldı.
Cape Town
Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunun tarihi Tana Baru mezarlığında gerçekleştirdiği anma etkiğinde, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ ile Başkonsolosluk görevlileri ve bu şehirde yaşayan Türk vatandaşları ve Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen aile üyeleri de hazır bulundu.
Ebubekir Efendi'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katılımcılara helva ikram edildi.
Başkonsolos Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1880 yılında vefat eden Ebubekir Efendi'nin Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi bağlar açısından önemine değinerek, "Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu olarak Ebubekir Efendi'nin buradaki anıları ve eserleri bizim burada, özellikle onun torunları ve buradaki yerel makamlarla bir irtibat ve bir ilişki kurmamız açısından çok kıymetli." dedi.
Yeşildağ, "Ebubekir Efendi ve eserlerini tanıdıkça ne kadar alim ve bilge bir insan olduğunu her geçen zaman daha iyi anlıyor ve takdir ediyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
Güney Afrika'daki Türk asıllı aileler tarafından kurulan Osmanlı Mirası Vakfı da Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TÜRKSAY) işbirliğinde Cape Town'da Ebubekir Efendi'yi anma programı düzenledi.
Programa, Ebubekir Efendi soyundan gelen Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel de katıldı.
Ebubekir Efendi
Tanzimat devrinde Osmanlı hükümeti tarafından, Cape Malay Müslümanları arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek maksadıyla gönderildiği Cape Town'a 1863'te varan Ebubekir Efendi, burada yaklaşık 17 yıllık görev yapmıştı.
Bölgede kız okulu dahil olmak üzere Türk-İslam okulları açan Ebubekir Efendi, bölge halkının konuştuğu Afrikaans dilini öğrenerek, bu dilde Arap harfleriyle "Beyanud'Din" isimli bir ilmihal kaleme almıştı.
Türkiye ile Güney Afrika arasında tarihi bir bağ kuran Ebubekir Efendi, geniş bir kültürel miras bıraktığı Cape Town'da 1880'de vefat etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.