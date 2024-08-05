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Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ömer Faruk Yıldız  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak Deep Purple, Avrupa turnesi kapsamında bugün ve yarın İsviçre'nin Furuvik ve Stokholm kentlerinde, 8 Ağustos'ta ise Danimarka'nın Skanderborg kentinde sahne alacak.

İstanbul

ABD'nin New Mexico eyaletinde Amerika yerlilerinin kültürünü desteklemek amaçlı "Santa Fe Amerikalı Yerliler Sanat Gösterisi" fuarı düzenlenecek.

Kapılarını 10 Ağustos'ta sanatseverlere açacak festivalde, yerli Amerikan kültürünü tanıtan 65 stant kurulacak.

Belçika'da bağımsız sanat çalışmalarını bir araya getiren "Knokke Sanat Fuarı", 10 Ağustos'ta açılacak.

Modern ve çağdaş sanat örneklerinin sergileneceği fuar, Belçika'nın sahil kenti Knokke-Heist'te gerçekleştirilecek.

Konserler

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 8 ve 10 Ağustos'ta Viyana'da hayranlarıyla buluşacak.

Beatles'ın kurucu üyelerinden ünlü gitarist Paul McCartney, bugün Paris'te, 9 ve 10 Ağustos'ta ise Madrid'de sahne alacak.

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 9 Ağustos'ta Belçika'nın Dessel kentinde hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran 10 Ağustos'ta Zagreb'de konser verecek.

Deep Purple, Avrupa turnesi kapsamında bugün ve yarın İsviçre'nin Furuvik ve Stokholm kentlerinde, 8 Ağustos'ta ise Danimarka'nın Skanderborg kentinde sahne alacak.

Metallica 9 Ağustos'ta ABD'nin Chicago kentinde sahne alacak.

Film festivalleri

İsviçre'de "Locarno Film Festivali", bu yıl 7 Ağustos'ta 77'nci kez kapılarını sinemaseverlere açacak.

Festivalin bu yılki jüri başkanlığını Avusturyalı film yapımcısı Jessica Hausner üstlenecek.

Avustralya'da ise "Melbourne Film Festivali", 8 Ağustos'ta başlayacak.

Festival kapsamında bu yıl 62 ülkeden 250 film gösterilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Cate Blanchett ve Kevin Hart'ın başrollerde oynadığı ve aynı isimli video oyunundan uyarlanan "Borderlands"in yanı sıra Justin Baldoni'nin yönettiği "It Ends with Us", Tilman Singer imzalı korku filmi "Cuckoo", Soi Cheang'ın yönettiği dövüş sanatları filmi "Twilight of the Warriors: Walled In", Simon Verhoeven'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Girl You Know It's True", Tony Gerber ile Jesse Moss'un yönettiği "War Game", Julien Hayet-Kerknawi imzalı "The Last Front" ve James Marsh'ın yönettiği "Dance First", 9 Ağustos'ta ABD sinemalarında olacak.

Benoit Chieux'nun yönettiği Fransa ve Belçika yapımı animasyon filmi "Sirocco et le royaume des courants d'air" ise 11 Ağustos'ta vizyona girecek.

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