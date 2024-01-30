Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,306.40
BTC/USDT
43,178.00
BIST 100
8,475.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

Ömer Faruk Yıldız  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Müzik etkinliklerinde en dikkat çekenler arasında 30 Ocak'tan 4 Şubat'a kadar Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata kentinde yapılacak "The Rock Boat 2024" festivali yer alıyor.

Paris'te "The little girl, the hunter and the wolf" müzikali 29 Ocak'ta Bastille Opera Binası'nda sunulacak.

Aynı tarihte Çekya'da ulusal orkestranın "En İyi Klasikler" konseri Prag Belediye Binası'nda yapılacak.

Barselona'daki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da ise 30 Ocak'ta Mischa Maisky konseri, 4 Şubat'ta da "Big Bang Beethoven" konseri düzenlenecek.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda 1 Şubat'ta Pietari Inkinen ve Giuseppe Albanese, orkestra ile birlikte düzenleyeceği müzikal ile seyircilerle buluşacak.

Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonunda 1 Şubat'ta İtalyan orkestra şefi Riccardo Chailly, Gurre‐Lieder oratoryosunu seslendirecek.

Aynı mekanda 3 Şubat'ta ünlü çellist Leonard Elschenbroich konser verecek.

Film festivalleri ve özel gösterimler

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 30 Ocak ile 4 Şubat arasında "DocPoint Helsinki Belgesel Film Festivali" düzenlenecek.

Bu yıl 13'üncüsü yapılacak festivalde farklı konulardan tematik belgesel gösterimlerinin yanı sıra ustalık dersleri de verilecek.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki "Victoria Film Festivali", 2 Şubat'ta başlayacak.

Bu yıl 30. kez düzenlenecek festivale ünlü Hollywood oyuncusu Eric Mccormack, onur konuğu olarak katılacak.

Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek sinemaya uyarlanan "Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin"in özel gösterimi, filmin dünyaca ünlü oyuncuları Türkan Şoray ve Alla Sigalova'yı yıllar sonra Moskova'da yeniden bir araya getiriyor.

Etkinlik 3 Şubat'ta Dom Kino Sinemasında seyircilerle buluşacak.

Sergiler ve fuarlar

2 Şubat'ta Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 Rus ressamın 30 eserinin yer aldığı "Türkiye'den Manzaralar" sergisi açılacak.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1-4 Şubat'ta "Art India 2024 Fuarı" gerçekleşecek.

Çok sayıda ülkeden sanatçının katılacağı fuarda çeşitli sanat performansları, sergiler, atölyeler, çocuk ve yetişkinler için etkinlikler düzenlenecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 1-4 Şubat'ta gerçekleşecek "Art Rotterdam 2024"te çok sayıda ülkeden sanatçının katılımıyla, farklı tekniklerle yapılmış resim çalışmalarının sergileri yer alacak.

Amsterdam'da ise 1 Şubat'ta, uluslararası fotoğrafçıların çalışmalarını sergileyeceği "Haute Photographie" fuarı gerçekleştirilecek.

İlki 1974'te yapılan "Bologna Sanat Fuarı" da bu yıl İtalya'da 50. kez düzenlenecek. 150'nin üzerinde çağdaş sanat galerisinin kurulacağı fuara 50 binden fazla kişinin katılımı bekleniyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde 2-4 Şubat tarihlerinde "Art3f Strasbourg" sanat fuarı yapılacak.

Vizyona girecek filmler

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra bir dizi yabancı film de ABD'de vizyona girecek.

Nigel Hartwell ve Manton Harding'in yönettiği "The Epidemic" filmi 31 Ocak'ta vizyonda olacak.

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu "Argylle" filminin yanı sıra Nikolaj Arcel imzalı "The Promised Land", Giacomo Abbruzzese'nin yönetmenliğindeki "Disco Boy" ve Laurent Bru, Yannick Moulin ile Benoit Somville'in yönettiği animasyon filmi "Jungle Bunch: Operation Meltdown", 2 Şubat'ta sinemalarda olacak.


    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
    Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
    Kendini "15 Temmuz gazisi" olarak tanıtan kişiye Bakanlıktan yalanlama
    Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

    Benzer haberler

    İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımayı değerlendireceklerini belirtti

    İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımayı değerlendireceklerini belirtti

    Lavrov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair açıklamaların "saçma" olduğunu söyledi

    Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

    İsrailliler, kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardımları engellemek için gösterilerine devam ediyor

    İsrailliler, kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardımları engellemek için gösterilerine devam ediyor
    Fransa'da toplu taşıma çalışanlarının grevi 2024 Paris Olimpiyatları'nı olumsuz etkileyebilir

    Fransa'da toplu taşıma çalışanlarının grevi 2024 Paris Olimpiyatları'nı olumsuz etkileyebilir
    Uluslararası Adalet Divanı kararlarının İsrail ve ABD'ye etkisi tartışılıyor

    Uluslararası Adalet Divanı kararlarının İsrail ve ABD'ye etkisi tartışılıyor
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet