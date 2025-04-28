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Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ahmet Esad Şani  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Güney Kore'nin Kuzey Jeolla ilinin merkezi Jeonju'da düzenlenen "Jeonju Film Festivali" 30 Nisan-5 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kanada'da düzenlenen "DOXA Documentary Film Festival", 1-11 Mayıs'ta belgesel film gösterimlerine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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Yeni Zelanda'da "Aotearoa New Zealand Festival of the Arts" 1-4 Mayıs'ta Viaduct Events Center'da gerçekleştirilecek.

Kitap fuarları

"Buenos Aires International Book Fair", Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 Mayıs'a kadar her yaştan kitap meraklılarını ağırlayacak.

FILBo olarak da bilinen "Bogota International Book Fair" Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 11 Mayıs'a kadar 24 ülkeden yayınevlerini ve kitapseverleri ağırlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde düzenlenen "Abu Dhabi International Book Fair" kapsamında 5 Mayıs'a kadar edebiyatseverlere yönelik etkinlikler yapılacak.

Konserler

Twenty One Pilots, 30 Nisan'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 2 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te konser verecek.

The Lumineers müzik grubu 30 Nisan'da İspanya'nın Bilbao şehrinde, Dua Lipa ise 1 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de hayranlarıyla buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Kerry David tarafından yönetilen ve New Hanover Okul Bölgesi'ndeki sistematik ırkçılık ve çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını konu alan belgesel film "Open Secret", ABD'de 30 Nisan'da vizyona girecek.

Aksiyon ve macera filmi "Thunderbolts", Western tarzı "Rust", Nicolas Cage'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "The Surfer" 2 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

"Bonjour Tristesse", "The Last Battleship", "Electra", "Rosario", "Words of War" ve "Swamp Dogg Gets His Pool Painted" filmleri de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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