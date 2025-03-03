Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
İstanbul
"The Phantom Of The Opera", İngiltere'nin başkenti Londra'da Her Majesty's Theatre'da 3-8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Die Zauberflöte" (The Magic Flute) operası, yarın Çekya'nın başkenti Prag'da sahnelenecek. Eser Almanca olarak izleyiciye sunulacak. Çekçe ve İngilizce üst yazılara da yer verilecek gösteri 160 dakika sürecek.
Film Festivalleri
Çağdaş ve klasik Polonya sinemasının ilgi çekici yapımlarını ziyaretçilerine sunacak "23. Kinoteka Polonya Film Festivali", 6 Mart-25 Nisan'da İngiltere'de düzenlenecek.
"Lüksemburg Şehir Film Festivali", 6-16 Mart'ta 15. kez Lüksemburg Şehir Merkezi'nde 11 gün sürecek şenliklere ev sahipliği yapacak.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin şehrinde düzenlenen "SXSW Film & TV Festivali", 7-15 Mart'ta yüksek kaliteli ve çeşitli film seçkisiyle sinemaseverler için küresel bir buluşma noktası olacak.
Litvanya'da düzenlenen 30. Vilnius Film Festivali, 7-23 Mart'ta gerçekleşecek. Festival, Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys, Marijampole, Alytus, Gargzdai, Vilkaviskis, Silute, Utena, Ukmerge, Pasvalys ve Taurage şehirlerinde 100'den fazla filmi izleyiciyle buluşturacak.
Sanat fuarları
İspanya'nın başlıca çağdaş sanat platformlarından olan "Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ARCOmadrid", 5-9 Mart'ta yapılacak.
İsveç'te 6-9 Mart'ta gerçekleşecek Antikmassan Antika Fuarı'nda, nadir parçalardan klasik tasarımlara ve benzersiz eski buluntulara, pek çok eşya görülebilecek.
Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde 6-9 Mart'ta düzenlenecek Superfine Art Fair'in ziyaretçileri, ilham verici sanat eserlerini üreten benzersiz, özverili, sıra dışı yetenekli sanatçılarla tanışma fırsatı bulacak.
Japonya'da 7-9 Mart'ta düzenlenecek, Japonya'nın en büyük ve Asya'nın en eski sanat fuarlarından Art Fair Tokyo, önde gelen sanat galerilerini bir araya getirecek.
Fransa'nın Nantes şehrinde düzenlenen Art3f Nantes International Contemporary Art Fair, 7-9 Mart'ta geleneksel çağdaş sanat galerisi fuarlarının çizgisini değiştirerek bu kültürel etkinliklere insani ve sıcak bir taraf katacak.
Konserler
ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter, 3-4 Mart'ta İrlanda'nın Dublin, 6 Mart'ta İngiltere'nin Birmingham şehrinde, 8-9 Mart'ta da Londra'da konser verecek.
ABD'li genç şarkıcı Gracie Abrams, 3 Mart'ta İngiltere'nin Nottingham şehrinde, 4 Mart'ta Leeds, 6 Mart'ta Londra, 7 Mart'ta Manchester ve 8 Mart'ta Cardiff'te hayranlarıyla buluşacak.
ABD'li rap müzik şarkıcısı Teddy Swims, 4 Mart'ta İngiltere Birmingham'daki Utilita Arena'da, 6 Mart'ta Londra'daki OVO Arena Wembley'de, 9 Mart'ta ise İskoçya Glasgow'daki The OVO Hydro'da sahneye çıkacak.
ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Lenny Kravitz, 4 Mart'ta Fransa'daki Galaxie'de, 6 Mart'ta İsviçre'nin Zürih şehrindeki Hallenstadion'da, 7 Mart'ta Almanya Münih Olympiahalle München'de ve 9 Mart'ta Avusturya'daki Viyana Wiener Stadthalle'de konser verecek.
Ödüllü piyanist Rana Rzayeva, 5 Mart'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki International Mugham Center'da, Nesiller Boyunca (Throughout Generations) konserinde hayranlarıyla buluşacak.
Agaverdi Paşayev yönetimindeki Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi, 6 Mart'ta Azerbaycan Devlet Akademik Filarmoni Salonu'nda "Azerbaycan Devlet Halk Çalgıları Orkestrası Konseri"nde sahne alacak.
ABD'de vizyona girecek filmler
ABD'de 7 Mart'ta Bong Joon-ho'nun yönettiği, başrollerinde Robert Pattinson, Naomi Ackie ve Steven Yeun'un oynadığı bilim kurgu filmi "Mickey 17" vizyona girecek.
Paul W.S. Anderson'ın yönettiği, başrollerinde Milla Jovovich ve Dave Bautista'nın yer aldığı aksiyon filmi "In the Lost Lands", bir kraliçenin dileğini gerçekleştirmek için büyücü Gray Alys'i tehlikeli bir yolculuğa göndermesiyle başlayan bir hikayeyi işliyor.
"Night of the Zoopocalypse" animasyon-komedi filmi, bir zombi virüsüyle mücadele etmek zorunda kalan hayvanat bahçesindeki hayvanları konu alıyor. Seslendirme kadrosunda David Harbour, Paul Sun-Hyung Lee ve Scott Thompson'ın yer aldığı film, 7 Mart'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Ash Avildsen'in yönettiği biyografi-spor filmi "Queen of the Ring", kadın güreşçi Mildred Burke'ün hayatını ele alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Emily Bett Rickards, Josh Lucas ve Tyler Posey yer alıyor.
"There's Still Tomorrow (C'e ancora domani)" ve Rod Lurie'nin yönettiği "The Senior" filmleri de ABD'de yeniden vizyona girecek filmler arasında bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.