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Kültür

Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin için destek çağrısı

Başkentte konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin için destek çağrısı

Ankara

Imany, Türkiye turnesinin ilk durağında Oran Açık Hava Sahnesi'nde Ankaralılarla buluştu.

Parçalarını 8 çellist ile yorumlayan Imany'nin şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi.

Seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkışlarıyla bu çağrıya destek verdi.

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