Dolar
18.83
Euro
20.28
Altın
1,872.74
ETH/USDT
1,628.60
BTC/USDT
22,860.00
BIST 100
4,768.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'te 10 katlı binanın 2. depremin ardından yıkılması kameraya yansıdı
logo
Kültür

Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı

Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 06.02.2023
Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı

İstanbul

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk ve Suriyelileri vuran bu felaketi gördüğüm için çok üzgünüm. Allah bölgedeki herkese kolaylık ve güvenlik sağlasın, ölenlerin ruhunu sonsuz huzura kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Lübnan asıllı İsveçli R&B sanatçısı Maher Zain ise Instagram hesabında, deprem bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'deki deprem haberlerinden ötürü derin üzüntü yaşadık. Türkiye ve Suriye'deki tüm kardeşlerim için dua ediyorum. Umarım depremden etkilenen bölgelerde bulunanların hepsi güvende olur ve bir an önce her şey düzelir. Allah merhumlara rahmet eylesin ve geride kalanlara sabır versin." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Azerbaycanlı müzik grubu Rauf & Faik'in resmi Instagram hesabında ise "Türkiye için dua edin" mesajı paylaşıldı.

İngiliz sanatçı Sami Yusuf ise kırık kalp ile depreme ilişkin bir haberin görselini Instagram hesabında paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık

Benzer haberler

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır

Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık

İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak
Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız
Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı

Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet