Dünyaca ünlü çellist Luka Sulic, 26 ve 27 Kasım'da Zorlu PSM'de konser verecek "2Cellos" ile dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan çellist Luka Sulic, kasımda Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla "Life Tour" kapsamında İstanbul'a gelecek Sulic, 27 Kasım'daki konser biletlerinin tükenmesi nedeniyle, 26 Kasım'da da sahneye çıkacak.

Klasik müziği modern bakış açısıyla yeniden yorumlayarak geniş dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam ve Viyana Musikverein gibi dünyanın prestijli salonlarında sahne aldı. Sulic, Sir Elton John ile aynı sahneyi paylaşmasının yanı sıra arena ve stadyum konserlerinde milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Sanatsal üretiminde besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, Beethoven'dan çağdaş pop prodüksiyonlarına uzanan yaklaşımıyla klasik müziği bugünün dinleyicisiyle buluşturan güçlü bir köprü kuruyor.

Sulic'in 2019'da yayımlanan "Vivaldi Four Seasons" albümü ABD Klasik Albümler Listesi'nde 1 numaraya kadar yükseldi.

26 Kasım'daki ek konserin biletlerine "biletinial.com.tr", "biletix.com.tr", "passo.com.tr" ve "bubilet.com.tr" üzerinden ulaşılabilecek.