Sanatçı ve akademisyen Dr. Nevzat Yıldırım, Avrupa barok resminin ışık, gölge ve kompozisyon anlayışının çağdaş Türk fotoğrafındaki yansımalarını ele alan bir çalışmaya imza attı.

Dr. Nevzat Yıldırım, Türk fotoğrafında Barok resmin izlerini sürdü Sanatçı ve akademisyen Dr. Nevzat Yıldırım, Avrupa barok resminin ışık, gölge ve kompozisyon anlayışının çağdaş Türk fotoğrafındaki yansımalarını ele alan bir çalışmaya imza attı.

Türk fotoğrafçıların eserlerini görsel analiz yöntemiyle inceleyen ve usta sanatçılarla mülakatlar gerçekleştiren Yıldırım'ın doktora çalışmasından yola çıkarak hazırladığı "Türk Fotoğrafında Barok Resmin İzleri" adlı çalışma, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlandı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldırım, çalışmasında 17. yüzyıl Avrupa barok resmindeki örneklerle çağdaş Türk fotoğrafından seçtiği eserleri ışık ve renk kullanımı açısından karşılaştırdığını belirtti.

"Fotoğrafın alfabesi ışıktır"

Türk fotoğraf sanatçılarının eserlerinde barok resmin izlerinin açıkça görüldüğünü aktaran Yıldırım, "Barok resimdeki yoğun kontrastlı ışık, form ve hacimleri belirginleştirerek kompozisyona üç boyutlu bir görünüm ve güçlü bir sanatsal etki kazandırır. Bu ışık etkisi günümüzde fotoğrafta da kullanılmakta, Türk fotoğraf sanatçılarının çalışmalarında da görülmektedir." dedi.

Yıldırım, ışığı okumanın fotoğraf sanatını anlamakla eş değer olduğuna işaret ederek, "Fotoğrafta anlatıyı en etkili şekilde ortaya koyan estetik, ışık formu olmuştur. Fotoğrafın alfabesi ışıktır. Barok resimde özellikle Caravaggio ve Rembrandt gibi usta ressamların eserlerinde belirginleşen ışık, gölge ve dramatik aydınlatma, çağdaş Türk fotoğrafındaki seçili örneklerin ışık etkisi itibarıyla doğrudan örtüşüyor." diye konuştu.

Usta fotoğrafçılarla mülakatlar gerçekleştirildi

Çalışmasını İbrahim Zaman ve İzzet Keribar gibi usta fotoğrafçılarla yapılan görüşmelerle derinleştirdiğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sanatçıların eserlerini 'Biçimsel', 'İçerik' ve 'Karşılaştırmalı Analiz' yöntemiyle incelerken, kendileriyle gerçekleştirdiğimiz mülakatlardan elde edilen verilerden de yararlanarak Türk fotoğrafını, sanat tarihinin kültürel mirası ve özellikle Barok resim geleneğinin ışık, renk ve kompozisyon anlayışı bağlamında resim-fotoğraf ilişkisi üzerinden estetik açıdan yeniden yorumladık."

Nevzat Yıldırım, fotoğrafın sadece bir anı kaydetmekten ibaret olmadığını ve çalışmada fotoğraf sanatının farklı disiplinlerle ilişkisine de odaklandığını ifade etti.

"Türk Fotoğrafında Barok Resmin İzleri" çalışmasında, Türk fotoğrafının önemli isimlerinden İbrahim Zaman ve İzzet Keribar'ın görüşleri de yer alıyor.

Fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, kitabın fotoğraf dünyasının yararlanacağı değerli bir çalışma olduğunu belirterek, "Nevzat Yıldırım'ın sanat dünyamızdaki üretimleri ve kararlı duruşuyla ortaya koyduğu eserleri kadar bu değerli kitap çalışmasının da fotoğraf dünyasının faydalanacağı muhakkaktır. Bu anlamlı eserde kapak fotoğrafımla yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ise kitaptaki yazısında, "Işığı, kompozisyonu ve zamanı dengeli bir biçimde kullanırken, fotoğrafın en önemli unsurunun insanın bakışını ve duygusunu aktarmak olduğunu da her karesinde hissettiriyor. Sanatçının yapıtlarının yanında bu kitap çalışmasını da çok beğendiğimi söyleyebilirim." ifadelerine yer verdi.

Barok resim ile Türk fotoğrafı arasındaki estetik ilişki incelendi

Çalışmalar, Barok resim sanatının ışık, gölge ve kompozisyon anlayışının çağdaş Türk belgesel fotoğrafındaki izlerini sürüyor.

Aynı zamanda çalışma, ışığın yönü ve niteliği, chiaroscuro, gölge, kontrast, kompozisyon ve insan-mekan ilişkisi üzerinden Barok resim ile çağdaş Türk belgesel fotoğrafı arasındaki estetik bağları ortaya koyuyor.

Bu yönüyle eser, Türk fotoğrafındaki biçimsel ve estetik sürekliliklerin izini sürerken, fotoğrafın diğer sanat disiplinleriyle kurduğu ilişkinin önemine de dikkati çekiyor.

Türk fotoğrafını fotoğraf tarihi bağlamında ele alan ve bu alanı resim sanatının yüzyıllar boyunca oluşturduğu görsel mirasla birlikte değerlendirmeyi öneren eserin editörlüğünü Prof. Dr. H. Ozan Bilgiseren ve Prof. Dr. Rasim Soylu üstleniyor.