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Kültür

"Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı" sergisi 7 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

Sanatçı Tülin Serpen'in 60 yılı aşkın sanat hayatında ürettiği çeşitli dönemlerine dair örnekler sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
"Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı" sergisi 7 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Mine Sanat Galerisi'nden yapılan açıklamaya göre, "Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı" solo sergisi, 7-24 Haziran arasında galeride görülebilecek.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neşet Günal ve Özdemir Altan'dan eğitim alan Serpen, 1960'lı yıllarda başladığı sanatsal yolculuğunda, Aya İrini'de 1982'de düzenlenen "Günümüz Ressamları Sergisi", Beyoğlu Sanat Galerisi'ndeki "Savaştan Döndüm 1" adlı pek çok çalışmaya imza attı.

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