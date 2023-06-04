"Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı" sergisi 7 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak
Sanatçı Tülin Serpen'in 60 yılı aşkın sanat hayatında ürettiği çeşitli dönemlerine dair örnekler sanatseverlerin karşısına çıkacak.
İstanbul
Mine Sanat Galerisi'nden yapılan açıklamaya göre, "Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı" solo sergisi, 7-24 Haziran arasında galeride görülebilecek.
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neşet Günal ve Özdemir Altan'dan eğitim alan Serpen, 1960'lı yıllarda başladığı sanatsal yolculuğunda, Aya İrini'de 1982'de düzenlenen "Günümüz Ressamları Sergisi", Beyoğlu Sanat Galerisi'ndeki "Savaştan Döndüm 1" adlı pek çok çalışmaya imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.