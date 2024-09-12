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Kültür

Domuztepe Höyüğü'nde 2024 kazıları tamamlandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarının bu yıl ki kısmı tamamlandı.

İzzet Mazı, Samed Yaşa  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Domuztepe Höyüğü'nde 2024 kazıları tamamlandı Fotoğraf: Samed Yaşa / AA

Kahramanmaraş

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında önemli eserlere ulaşıldı.

Doç. Dr. Halil Tekin, kazı çalışma değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl ki çalışmalarda silolar, mühürler, çocuk mezarları ve gümüşten yapılmış halka ortaya çıkardıklarını belirtti.

7 bin 600 yıllık gümüş halka

Tekin, 2024 yılı kazılarında çıkarılan buluntular arasında en dikkat çekici eserlerden birinin gümüş halka olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Çünkü dünya metalurji tarihinde önemli bir keşif olarak karşımıza çıktı. Gümüşten yapılmış küçük bir halka. Bir çubuğun halka haline getirilmiş olması. Gümüşün arkeolojideki varlığını günümüzden 5500 yıl öncesine kadar bilmiyorduk. Hem Anadolu'da hem İran'daki bulgular bize bunu gösteriyor. Domuztepe'de biz bunu 7 bin 600 yıl yani 2 bin yıl daha önce başladığını görüyoruz. Dünya metalürji tarihinde önemli bir keşif olarak bizi en çok heyecanlandıran buluntu olarak karşımıza çıktı."

Gümüş halkanın günümüzden 7 bin 600 yıl öncesine ait olduğunu vurgulayan Tekin, "Muhtemelen bu bir bebeğin bileğine takılmış olmalıydı. Bunların analizleri yapılacak ve çok daha değişik sonuçlara da ulaşacağımızı umut ediyorum." diye konuştu.

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