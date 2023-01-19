Dolar
18.80
Euro
20.34
Altın
1,910.95
ETH/USDT
1,518.00
BTC/USDT
20,740.00
BIST 100
5,416.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yürütülen çalışmayla Dağkapı 1 ve 2 nolu burçlarının restorasyonu yapıldı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 19.01.2023
Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı'nın 1 ve 2 nolu burçlarında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında 1 ve 2 nolu burçların dış cephelerinde bitki temizlikleri yapan ekipler, kumlama çalışmasının ardından derz açma ve aslına uygun dolgu işlemini gerçekleştirdi.

Ekiplerce, burçlarda ahşap pencere, sac kaplama ve kapı montajını yaparak elektrik tesisatı kablolarını döşendi, iç, dış ve teras katları aydınlatıldı.

Mervani Mescidi'nin bakımı yapıldı

Mervani Mescidi'nin de asma tavan sökümleri ve sıvalı beşik tonozların raspa işlemini bitiren ekipler, mescidin üst kısmında hidrolik kireç esaslı harç dolgusunu yaparak çelik ve trapez sac montajlarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında mescidin üstünü sağlamlaştırmak amacıyla hasır çelik döşendi, iç kısımlarda derz açmaları yapıldı.

Ekipler, mescidin iç aydınlatmasını yaparak çalışmalarını tamamladı.

5 nolu burç Turizm Zabıta ekibine tahsis edildi

Restorasyonu biten 5 nolu burç da Turizm Zabıta ekibine tahsis edildi

Diyarbakır'ın tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla hizmet veren Turizm Zabıta ekibi, yerli ve yabancı turistlerin güvenliklerini sağlıyor ve rehberlik hizmeti veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MSB'nin düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantıya başkanlık etti
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bakan Bozdağ: Hakimlik, savcılık teminatı nasıl Anayasa'da yer alıyorsa avukatlarımızın teminatları da yer alacak
Ulusal Staj Programı'na başvurular 20 Ocak'a uzatıldı
Iğdır'ın çorak arazilerinde geçen yıl 200 bin fidan ve tohum toprakla buluşturuldu

Benzer haberler

Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı

Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı

Vaniköy Camisi restorasyonunda sona yaklaşıldı

Mersin'de muhakemat binası restorasyonla sanat galerisine dönüştürüldü

Edirne'de çıkarılan küfeki taşı anıt eserlerin restorasyonunda kullanılıyor

Edirne'de çıkarılan küfeki taşı anıt eserlerin restorasyonunda kullanılıyor
AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor

AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor
Diyarbakır'da firmalar bazalt taşı talebini karşılamak için üretimini artırıyor

Diyarbakır'da firmalar bazalt taşı talebini karşılamak için üretimini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet