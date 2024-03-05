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Kültür

Diyarbakır'da depremde hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare restore ediliyor

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'de restorasyon çalışmalarına başlandı.

Ahmet Kaplan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Diyarbakır'da depremde hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare restore ediliyor

Diyarbakır

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından bu illerde kendi sorumluluğundaki yapılarla ilgili başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'deki 184 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da depremden etkilenen tarihi yapılar arasında yer alan ve hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'nin restorasyonuna başlandı.

Akkoyunlular döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'ne ait yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen Dört Ayaklı Minare'de yürütülen restorasyonun gelecek ay tamamlanması planlanıyor.


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