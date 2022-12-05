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Kültür

Dışişleri Bakanlığından "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor

Dışişleri Bakanlığından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 05.12.2022
Dışişleri Bakanlığından "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

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