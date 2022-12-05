Dışişleri Bakanlığından "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor
Dışişleri Bakanlığından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.
Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası, kokusuyla,tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan #TürkKahvesi tüm dünyada— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 5, 2022
güzel dostluklara vesile oluyor.#DünyaTürkKahvesiGünü kutlu olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/qgUO3iIhRB
Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü
Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.