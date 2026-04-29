Devrim Erbil ve Akın Ekici'nin "Ters Yüz İmgeler" sergisi farklı teknikleri bir araya getiriyor Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Devrim Erbil ve Akın Ekici'nin "Ters Yüz İmgeler- Sanata İyi Bakın!" başlıklı sergisi, farklı tekniklerde birçok eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

Zıtlık ve dönüşümler üzerinden gerçek ve imge kavramlarını ele alan sergi, Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde DenizBank'ın kültür sanat mekanı Galeri Deniz'de açıldı.

"Son dönemimde kendi içime sinen büyük, yarına kalacak önemli resimler yapmaya başladım"

Bu yıl 89. yaşına giren devlet sanatçısı Devrim Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akın Ekici'nin resim yapmasında etkisi olduğunu belirterek, "Sanat ortamına girmeye başladıktan sonra içindeki yetenekleri de ortaya çıkararak ve kendi üslubunu da yakalayarak çok yeni, çağdaş, özgün resimler yapmaya başladı. O benim için bir gurur." dedi.

Uzun süredir beraber sergi açmayı planladıklarını söyleyen Erbil, bu düşüncenin Galeri Deniz'de gerçekleştirildiğini aktararak, "Artık böyle sergiler yapmayı biraz unutmak istiyorum. Son dönemde kendi içime sinen büyük, yarına kalacak önemli resimler yapmaya başladım. Ama bu sergi önerisine de 'hayır' diyemedim." diye konuştu.

Erbil, akademisyen, sanat eğitimcisi, kültür insanı ve ülkesini seven birisi olarak, sanatın yaygınlaşması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Bunu her sanatçının yapmasını, ülkesini seven her insanın ülkesine bir katkı getirmesini bekliyorum doğrusu. Bu kutsal bir görev. Bunu yaptığımız zaman, biz de seviye olarak çok daha başka yerlere geleceğiz." görüşlerini paylaştı.

"Sanat için varım, sanat için yaşıyorum"

Kocaeli'nde kendi adına açılacak müzeye de değinen usta sanatçı, şunları kaydetti:

"Ben müzeyi Bodrum'da açacaktım. Çok olağanüstü bir proje çizildi. Uluslararası yarışmalarda, bütün dünyada gelecek 5 yıl içinde yapılacak müzeler arasında yer aldı. Çok iyi genç bir mimar çizdi. 'Kendi bahçemde bu müzeyi yapacağım.' diyorum ve izin alamıyorum. Biraz küstüm. Şimdi yer verecekler ama küçülterek falan. Belki onu yine yaşadığım yerde yapacağım ama Kocaeli çok sıcak davrandı. Benim değişik tekniklerde yaptığım eserler orada görülecek. Bodrum'a biraz kırgınım ama Türkiye'nin bir ilçesi orası ben ayırt etmiyorum."

Sanatçı, Türkiye'de gerçekleşen tüm olumlu gelişmeleri "kalbimde doğan çiçek gibi" sözleriyle ifade ederek, "Sanat için varım, sanat için yaşıyorum." yorumunu yaptı.

Yaşadığı zorluklar olsa da halen resim yapmaya devam ettiğini vurgulayan Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem de nasıl resim yapıyorum. Bazen çorba içerken elimin titrediğini görüyorum ama resim yaparken mucizevi bir güç elimi tutuyor, ondan sonra fırçayı tutuyor. Allah bana yardım ediyor. O da benim şansım. Yani bu yaşımda hala eski günlerdeki gibi çılgınca, delice gece gündüz resim yapıyorum. Allah biraz daha ömür verirse daha önemli son eserlerimi de yapacağımı sanıyorum. Sanatla yaşayın. Sanatın sadece bir süs değil, bir yaşam biçimi, bir uygarlık ve çağdaşlık göstergesi olduğunu düşünüyorum. Barışın, sevginin ve dostluğun sanatla güçleneceğine inanıyorum. Bu yüzden sanata hayatın her alanında daha fazla yer verilmesini diliyorum."

"Bazı eserlerimizde sanatçı dostlarımızın bize imece usulüyle destekleri oldu"

DenizBank Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Başmüşaviri, sanatçı Akın Ekici de Erbil'in akademiden olmayan öğrencilerinden olduğunu söyledi.

Sanat yolculuğunda her zaman Erbil'in desteğini gördüğünü ve öğrettiklerini hayata geçirdiğini ifade eden Ekici, ikili sergi açma fikrinin çok uzun zaman sonunda gerçekleştiğini dile getirdi.

Ekici, büyük gurur ve mutluluk yaşadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Küratörümüz Prof. Dr. Uğur Batı, her ikimizin de resimlerindeki ortak noktaları bularak, buradan hareketle imge ve gerçek arasındaki sorgulamayı yaptıran eserlerin kürasyonunu yaptı. Biz burada hayallerimizi somuta çevirdik ama somutlarından geriye dönerek de hayallerimizi, zihnimizde oluşan imajları görmeye çalıştık. Bu sergideki eserlerin hemen hemen çoğu bu algıya yöneliktir. Zannediyorum güzel bir seçki oldu. Bazı eserlerimizde sanatçı dostlarımız, bize imece usulüyle destek verdi. Ünlü hat sanatçımız İsmail Hakkı Gurbetçi'nin kufi tarzda yazdığı hat üzerine, ben kendi fraktal yorumumu ekledim ve gelenekselle moderni bir araya getirdik."

Mine Aydoğan'ın sergideki eserlerden batikler yaptığını kaydeden Ekici, "Benzer şekilde diğer hocalarımız seramikler, mozaikler yaptılar. Bunlar da bizim eserlerimizden üretilen imece usulü işlerdi. O yüzden bu sergide birçok disipline yer verdik ama hepsinin ortak teması düşünce, hayal ve gerçek. Gerçek nedir, hayal ve imaj nedir? Bunlar birbirini nasıl destekler? Acaba gerçekte hangisi var? Bunları sorgulamak... Tabii bu algıyı ortaya koyabilmek için de resimlerin bu dinamizmi, bu aktifliği sağlaması gerekirdi. Devrim hocamın resimlerindeki ritim, dinamizm hiçbir şekilde tartışılmaz. Ben de ondan etkilendiğim kadarıyla kendi üslubumla resimlerimde bu ritmi ve lirizmi yaşatmaya çalıştım." değerlendirmesini yaptı.

"Sergide 36 eser yer alıyor"

Küratör Prof. Dr. Uğur Batı ise daha önce Ekici ve Erbil'le ayrı ayrı sergiler yaptığını belirterek, "İkisi de Türkiye'nin ikonik sanatçıları. Devrim Erbil, zaten çınar ağacı. 90 yıllık ömrünün 60 yılı aşkın süresinde dünya çapında özgün imgeler üretmiş ve gerçekten Türkiye'nin medarıiftiharı ressamlarından biri. Akın Ekici de gerçekten resim dünyasına özgün bakış açısıyla evrensel imgeler üretebilen çok değerli bir sanatçı. İkisini bir araya getirmek, bir arada görmek çok özeldi." ifadelerini kullandı.

Farklı tekniklerde 36 eserin sergide görülebileceğine işaret eden Batı, "Yağlı boyalardan başlayarak marküteriler, sedefler, batikler ve ahşap üzerinde özel eserler var. Gerçekten bu kadar geniş kapsamlı özel bir sergiyle birlikteyiz." diye konuştu.

Serginin sadece içerik açısından değil, üslup açısından da farklı eserlerle bezendiğinin altını çizen Batı, kendisinin küratörlüğünde Kocaeli'de kurulacak Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde Erbil'in sanat koleksiyonundaki halılar, yağlı boya tablolar, giclee ve özgün baskılar, marküteriler, vitraylar, plexi glasslar, mozaikler, seramikler, mürekkep desenler ve batiklerin sergileneceğini söyledi.

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ise şunları kaydetti:

"DenizBank olarak sanatı, uygarlığın ve ilerlemenin kriteri olarak görüyor, daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Türk resminin duayen isimlerinden, devlet sanatçısı ve akademisyen Devrim Erbil ile yine ülkemizin önemli sanatçıları arasında yer alan, aynı zamanda bankamızın hukuk başmüşavirliği görevini başarıyla sürdüren Akın Ekici'yi Galeri Deniz çatısı altında buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Sergi, 17 Mayıs'a kadar Galeri Deniz’de ziyaret edilebilecek.