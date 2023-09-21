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Kültür

Devlet Çoksesli Korosu yeni sezonda farklı türde konserleri dinleyicilere sunacak

Cumhuriyetin 100. yılında 35'inci yaşını kutlayan Devlet Çoksesli Korosu, yeni sezonda marşlar, türküler, senfonik ve akapella konserleriyle sanatseverleri ağırlayacak.

Neriman Senanur Torun  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Devlet Çoksesli Korosu yeni sezonda farklı türde konserleri dinleyicilere sunacak

Ankara

Korodan yapılan açıklamaya göre, Devlet Çoksesli Korosu, 2023-2024 konser sezonunda başta Ankara olmak üzere Bursa, İstanbul, Antalya, Sivas ve Adana'da dinleyicilerle bir araya gelecek.

Koro, 13 Ekim'de Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu Bursalılarla paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen yarışma sonucunda birinci seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Marşı ile bestelenen diğer marşlar koro tarafından seslendirilecek.

Devlet Çoksesli Korosu, 26 ve 27 Ekim'de benzer bir repertuvarla ve CSO Ada Ankara Ana Salon'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 26 ve 27 Eylül'de CerModern Flow Dijital Sahne'de vereceği "Mevsimler-Rönesans Madrigalleri"yle izleyicilerin üç tarafını saran dijital görsel destekli konser deneyimi sunacak koro, Josquin, Monteverdi ve Morley'e ait Rönesans madrigallerinde geçen söz ve müziğin insanda yarattığı duygularla dört mevsimi yorumlayacak. Konser, dönem enstrümanlarını kullanan Ensemble Galatia eşliğinde seslendirilecek.

Öte yandan, Devlet Çoksesli Korosu Türkiye'de koro müziğinin merkezi olma bilinci ve sorumluluğuyla eğitim faaliyetlerini de aynı hassasiyetle sürdürüyor.

Müzik öğretmenleri için 24 Eylül'de düzenleyeceği Koro Şefliği Atölyesi'yle koro müziğinin gelişmesine katkı sağlayacak koro, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Koro Günü'nü 9 Aralık'ta amatör koroları konuk ederek Cumhuriyetin 100. yılında 1000 kişilik bir koro oluşturacak. Koro, 10 Aralık'ta da "Birlikte Söyle" başlığıyla amatör korolar için eğitim gerçekleştirecek.

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