Dolar
19.56
Euro
21.38
Altın
2,034.66
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,777.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydan'da halka hitap ediyor
logo
Kültür

Deep Purple, eski solisti Glenn Hughes ile Türkiye'ye geliyor

Rock müziğinin efsane isimlerinden Deep Purple, eski solisti ve basçısı Glenn Hughes ile Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Deep Purple, eski solisti Glenn Hughes ile Türkiye'ye geliyor

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre grup, Hughes döneminde kaydettiği "Burn" albümünün 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında 6 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik'te, 7 Ekim'de ise İstanbul Maximum Uniq Açık Hava'da hayranlarıyla buluşacak.

Hughes'a sahnede grup üyelerinden gitarda Soren Andersen, davulda Ash Sheehan ve orgda Bob Fridzema eşlik edecek.

Turne kapsamında grup, "Burn" albümünden parçaların yanı sıra Deep Purple'ın sevilen kült şarkılarını da seslendirecek.

Deep Purple'ın kayıtlarını 1973'te tamamladığı ve 1974'te piyasaya sürdüğü "Burn" albümü, dünya genelinde 4 milyon kopya satmış ve Almanya, Danimarka, Avusturya ile Norveç listelerine birinci sıradan girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta hasta nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülecek
MSB: "Tahıl Girişimi"nin çalışmalarının devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır
İçişleri Bakanı Soylu: 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Deprem bölgesinde 1824 çocuğumuzu ailelerine teslim ettik

Benzer haberler

Deep Purple, eski solisti Glenn Hughes ile Türkiye'ye geliyor

Deep Purple, eski solisti Glenn Hughes ile Türkiye'ye geliyor

Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi

Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Falstaff" operası AKM’de sahnelenecek

Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Denizli'de konser verdi

Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Denizli'de konser verdi
Müzisyen Murat Salim Tokaç, depremzedeler yararına konser verdi

Müzisyen Murat Salim Tokaç, depremzedeler yararına konser verdi
Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden İran’da Sedat Anar konseri

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden İran’da Sedat Anar konseri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet