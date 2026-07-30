Datça'da bu yıl ilki düzenlenecek "DatJazz Festivali", 19-23 Ağustos'ta Türkiye ile Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'dan caz müzisyenlerini Akdeniz'in tarihi ve doğal atmosferinde bir araya getirecek.

"DatJazz Festivali" Akdeniz'in tarihi dokusunda ilk kez düzenlenecek Datça'da bu yıl ilki düzenlenecek "DatJazz Festivali", 19-23 Ağustos'ta Türkiye ile Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'dan caz müzisyenlerini Akdeniz'in tarihi ve doğal atmosferinde bir araya getirecek.

Muğla Valiliği, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesinin katkılarıyla e.t.c. events/collective tarafından hayata geçirilen festival, çağdaş cazdan elektronik tınılara, groove odaklı performanslardan dünya müziğine uzanan zengin programıyla müzikseverleri ağırlayacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan DatJazz Festivali Program Direktörü Ülker Uncu, festivalin cazsever Ertan Tezcan'ın öncülüğünde başladığını belirterek, Sıraç Aksoy ve Ece Dönmez'in de katılımıyla ekibin şekillendiğini, Datça'da sürdürülebilir ve özgün bir caz festivali oluşturmak amacıyla kış boyunca kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini söyledi.

"Akdeniz müzik kültürü için mükemmel bir buluşma noktası sunuyor"

Uncu, profesyonel bir ekiple çalıştıklarını ancak festivali hayata geçirirken en büyük motivasyonlarının gönüllülük ve heyecan olduğunu dile getirerek, "Datça'yı merkez olarak seçmemizin temel nedeni ise buranın Akdeniz'in en özgün noktalarından biri olması. Doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle Datça, en geniş çerçevede ele aldığımız Akdeniz müzik kültürü için mükemmel bir buluşma noktası sunuyor." dedi.

Datça'nın pek çok kültürün izini taşıyan bir bölge olduğuna işaret eden Uncu, "Datça'nın tarihi tek bir medeniyetin değil, art arda gelen pek çok kültürün izini taşır. Karyalılar, Dorlar, Lidyalılar, Persler, Helenistik krallıklar, Romalılar, Bizans ve son olarak Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet mirası. Bu katmanlı geçmiş, bölgeye, dışarıdan gelen seslerle kolayca konuşabilen, çok kültürlülüğü kendi doğasında taşıyan bir kimlik kazandırmıştır." diye konuştu.

Ülker Uncu, festivali Akdeniz'in çok kültürlü müzik mirasını yansıtacak şekilde kurguladıklarını aktararak, DatJazz'ı doğaçlamaya ve yeni seslere açık bir buluşma noktası olarak tasarladıklarını, aynı zamanda festivalde kadın sanatçılara, Datça'da yaşayan kültür insanlarına ve bölgedeki genç caz müzisyenlerine de özel olarak yer vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Katılımcılara çok yönlü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor"

Festivalin programına da değinen Uncu, şunları kaydetti:

"19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek DatJazz, takipçilerini birkaç gün sürecek farklı etkinliklere davet ediyor. 22-23 Ağustos hafta sonunda sabahları, Kairos Valley'de Buse Benol ve İmge Mıngıroğlu Duo'yu dinleyerek güne müzikli bir başlangıç yapma şansı olacak. Datça'da yaşayan iki müzik yazarı Özge Ç. Denizci ve Tayfun Polat ile yapılacak söyleşilerle Türkiye caz tarihinin renklerini dinleme ve caz festivallerine dair yürütülen güncel tartışmaya katılma imkanı da bulunacak. Akşamları ise oldukça renkli bir caz seçkisinin tadına varılabilir. Tüm bunların kültürü ve doğasıyla öne çıkan bir coğrafyada gerçekleşmesi katılımcılara çok yönlü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor."

Uncu, bölgenin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı amaçladıkları festivali uzun vadeli bir vizyonla planladıklarını anlattı.

Festivali düzenli ve güvenilir bir etkinlik haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uncu, "Zamanla festivalin turizm sezonuna bir katkısı olacağını, yerel esnafa ve konaklama sektörüne dolaylı bir hareket getireceğine inanıyoruz. Ancak bunu ilk yıldan itibaren bir vaat olarak değil, üzerinde sabırla çalışacağımız bir hedef olarak görüyoruz." dedi.

"Avrupa Caz Ağı ve Kuzey Afrika'daki festivallerle karşılıklı programlar yürütmeyi hedefliyoruz"

Ülker Uncu, DatJazz'ın programının caza farklı müzikal geleneklerden beslenerek yaklaşan müzisyenlerle oluşturulduğunu ve bunun hem sahnedeki müzisyenler hem de izleyiciler için besleyici bir alan yaratacağını düşündüklerini söyledi.

DatJazz'ın Türkiye ile Doğu ve Batı Akdeniz'deki festivallerle ve müzisyenlerle iletişim halinde olmasını istediklerini paylaşan Uncu, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yıl, bir yandan Datça'daki mekanları ve imkanları, diğer yandan kendi olanaklarımızı ve sınırlarımızı tanımak açısından önemli olacak. Zamanla Türkiye Caz Ağı ile ortak etkinlikler yapmayı, Avrupa Caz Ağı ve Kuzey Afrika'daki festivallerle karşılıklı programlar yürütmeyi hedefliyoruz. Bizim için 'konum' tek başına bir ölçüt değil, bu ağların içinde güvenilir ve sürekli bir paydaş olmak istiyoruz. Bu ilişkileri, dayanışmayı ve fikir teatilerini çok değerli buluyoruz."

Uncu, DatJazz'ı diğer festivallerden ayıran en önemli özelliğin Akdeniz coğrafyasının kültürel ve müzikal mirasını cazla buluşturan özgün yaklaşımı olduğuna dikkati çekti. Festivalin kimliğinin yerel dinamiklerle şekillendiğini, hazırlık sürecinde Datça'daki mekanlar, yerel yönetimler ve sanatseverlerle işbirliği yaptıklarını söyleyen Uncu, DatJazz'ın yalnızca konser programıyla değil, birlikte üretme anlayışıyla da öne çıktığını sözlerine ekledi.

DatJazz hakkında

İlk yılında uluslararası ve yerli sanatçıları aynı sahnede buluşturacak festivalde, Arnavutluk ve İsviçre caz sahnelerinin isimlerinden Elina Duni, Fransa/Yunanistan kökenli Melina Vlachos, Kuzey Balkanlar'ın dünya müziği topluluklarından NAKED, Türkiye'den ise ÜÇ, Jülide Özçelik ve Ada Sanlıman sahne alacak.

DJ Barthez de festival boyunca gerçekleştireceği performanslarla programa eşlik edecek. 19 Ağustos'ta ÜÇ, 20 Ağustos'ta Melina, 21 Ağustos'ta NAKED ve Jülide Özçelik, 22 Ağustos'ta Elina Duni Quartet, 23 Ağustos'ta ise Ada Sanlıman Quartet sahne alacak.

Festivalde düzenlenecek "Kahvaltıda Caz" etkinliklerinde ise 22 Ağustos'ta İmge Mıngıroğlu, 23 Ağustos'ta Buse Benol dinleyiciyle buluşacak.

Biletler biletix, biletinial ve bubilet platformları üzerinden temin edilebilecek.