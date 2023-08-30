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30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni gerçekleştiriliyor.
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Kültür

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, ilk kez TRT'de yayınlanacak

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, ilk kez TRT'de yayınlanacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı", saat 20.00'de TRT 1, TRT 2, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi ve TRT Haber'de yayınlanacak.

"100. Yıl Marşı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilere hitabının ardından gerçekleştirilecek programda, canlı yayınla eş zamanlı olarak ekrana gelecek.

1071 kişi konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilecek eser, Çekmeköy Belediyesinin İletişim Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlediği ve Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan'ın jüri olarak bulunduğu yarışmada birinci seçildi.

İkinci ve üçüncü olan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren eserlerin söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek.

Şarkıcı Ferhat Göçer ile Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası'nın ardından programda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubundan oluşan 1071 kişi konser verecek.

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