Dolar
29.28
Euro
32.31
Altın
2,065.53
ETH/USDT
2,224.10
BTC/USDT
42,308.00
BIST 100
7,299.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Ankara'da yeniden sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu Ankara'da yeniden seyirciyle buluştu.

Selma Kasap  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
"Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Ankara'da yeniden sahnelendi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin / AA

Ankara

MEB Şura Salonu'ndaki gösterime çok sayıda davetli katıldı.

Oyunda, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatılıyor.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, orijinal müzikleri Selim Atkan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş yapıyor.

Oyunun başrollerini ise Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor.

İlk olarak 25 Kasım'da Ankara MEB Şura Sahnesi'nde perdelerini açan oyun, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir ve İstanbul'da da sahnelendi.

Oyuncu Volkan Severcan, oyunun bitiminde yaptığı konuşmada, projenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in rektörlük döneminde başlatıldığını ancak Kovid-19 döneminde durduğunu anlattı.

Tekin'in, bakanlık görevine getirildiğinde söylediği ilk şeyin, "oyunun Cumhuriyet'e uyarlanması olduğunu" belirten Severcan, "Sahnede 110 kişi sizlere performansı gerçekleştirdik. Bugünün bir başka önemi var; 27 Aralık 1919'da Atatürk Ankara'ya ayak basmıştı, 26 Aralık'ta da bunu alkışlarımızla kutluyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
SETA tarafından "Türkiye- AB İlişkilerini Yeniden İşler Kılmak" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda ele geçirilerek emniyete tahsis edilen araçlar İstanbul'da göreve başladı

Benzer haberler

"Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Ankara'da yeniden sahnelendi

"Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Ankara'da yeniden sahnelendi

Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor

Ülke genelinde ilk "ortak yazılı sınavlar" tamamlandı

MEB'den İzmir'deki okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine ilişkin açıklama

MEB'den İzmir'deki okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine ilişkin açıklama
MEB, 850 öğrenciyi yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu gönderecek

MEB, 850 öğrenciyi yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu gönderecek
Halk eğitimi merkezlerindeki kursiyerler Gazzeliler için üretiyor

Halk eğitimi merkezlerindeki kursiyerler Gazzeliler için üretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet