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Kültür

Cumhuriyet Müzesi'ni bugün 32 bin 600 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da bulunan Cumhuriyet Müzesi'ni bugün 32 bin 600 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

İsa Toprak  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Cumhuriyet Müzesi'ni bugün 32 bin 600 kişi ziyaret etti

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Cumhuriyet Müzemiz 32 bin 600 gurur dolu ziyaretçiyi ağırladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı coşkusuna ortak olmak için halkımızı gece boyunca açık kalacak müzemize, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyorum. Bu büyük güne her zamankinden daha fazla coşku ve heyecanla hazırız."

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