Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Cumhuriyetin 99. yılına özel konser
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CSO Ada Ankara Ana Salon'da konser verdi.
Ankara
Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, vefatının 50. yılına ithafen çağdaş Türk Müziği'ne yön veren Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in 2 Numaralı Senfonisi ile başladı.
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde tüm koltuklar doldu. Sanatseverler, Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri'nde orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı.
Elnara Kerimova yönetiminde çalışan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun seslendirdiği Ahmed Adnan Saygun'un Eski Üslupta Kantat'ı ve Nevit Kodallı'nın Cumhuriyet Kantat'ı ile devam eden konser, marşlarla sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.