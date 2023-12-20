Dolar
29.13
Euro
31.94
Altın
2,038.68
ETH/USDT
2,239.90
BTC/USDT
43,704.00
BIST 100
7,647.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Çukurcalı kadınlar kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, oluşturulan atölyelerde kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

Mehmet Dayan  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Çukurcalı kadınlar kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor Fotoğraf: Mehmet Dayan/AA

Hakkari

Geleneksel kilim dokumacılığının önemini koruduğu ilçede kadınlar, kök boya ile elde edilen ipliklerle kilim dokuyarak yörenin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Halk Eğitimi Merkezi ile ADEM bünyesinde ilçe merkezi ve köylerde açılan 49 kilim kursuna katılan kadınlar, kilimlere işledikleri motiflerle asırlık geleneği devam ettiriyor.

Çukurca Halk Eğitim Müdürü Cumhur Akdemir, AA muhabirine, kilim atölyelerinde 49 usta öğreticinin görev yaptığını söyledi.

Usta öğreticilerin kursiyerleri eğiterek kilim dokumacılığını yaşatmak için çaba gösterdiğini belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Kilimler geleneksel oldukları için yapılışı oldukça zor ve zahmetli, ustalık gerektiren bir ürün. Bu kilimlerde onlarca motif kullanılıyor. Her motifin ayrı bir hikayesi var. Zamanında kişiler kendi duygularını, düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini sözlü bir şekilde ifade edemedikleri için bunu kilime dokuyarak ifade etmeye çalışmışlardır. Kilim dokuma kültürünün geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda, sergilerde tanıtılması kurumumuz için bölgemiz için oldukça önemli."

Usta öğretici Rabia Ertunç ise "Amacımız kilimlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak. Anneannelerimizin ve annelerimizin yaptığı kilimleri zevkle dokuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesinde iş birliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi
Bursa'da "zemin yaya" uygulaması trafik ışıklarında geçişte kolaylık sağlıyor
Dink cinayetine ilişkin 4 sanıklı yeni dava dosyası ana davayla birleştirildi

Benzer haberler

Çukurcalı kadınlar kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor

Çukurcalı kadınlar kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor

Türk motifleri üniversiteli gençlerin eliyle geleceğe taşınıyor

Renklerini bitkilerden alan yün ipler, tezgahlarda kilime dönüştürülüyor

Dersler bitse de ne öğretmenler ne de öğrenciler okuldan ayrılmak istiyor

Dersler bitse de ne öğretmenler ne de öğrenciler okuldan ayrılmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet