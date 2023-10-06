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Kültür

CSO'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel sezon açılış konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyetin 100. yılına özel açılış konseri ile yeni sezona başladı.

Buğrahan Ayhan  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
CSO'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel sezon açılış konseri Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde düzenlenen sezon açılış konserinde, orkestra tamamı Türk bestecilerden oluşan geniş repertuvarıyla sanatseverlerle buluştu.

Devlet Çoksesli Korosu ve Çocuk Korosu'da konsere eşlik ederken daha önce seslendirilmemiş Cumhuriyet marşları da ilk kez dinleyenlerin beğenisine sunuldu.

Konserde, Hasan Uçarsu'nun "100. Yıl Türküsü", Utar Artun'un yazdığı "100. Yıl Marşı" ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı yarışma sonucu birinci olan İlker Kömürcü'nün "100. Yıl Marşı" da ilk kez seslendirildi.

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