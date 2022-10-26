Dolar
18.61
Euro
18.62
Altın
1,662.08
ETH/USDT
1,523.40
BTC/USDT
20,532.00
BIST 100
3,973.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

CSO Ada Ankara, Cumhuriyet Bayramı özel konserine ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 99'uncu yılını, 28 ve 29 Ekim'de vereceği iki konserle kutlayacak.

Eda Özdener   | 26.10.2022
CSO Ada Ankara, Cumhuriyet Bayramı özel konserine ev sahipliği yapacak

Ankara

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Ana Salon'daki konserde, orkestrayı Şef Cemi’i Can Deliorman yönetecek.

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, vefatının 50'nci yılına ithafen çağdaş Türk Müziği'ne yön veren Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in 2 Numaralı Senfonisi ile başlayacak.

Programda Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Soprano Hülya Kazan Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun'un Eski Üslupta Kantat'ını seslendirecek.

Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak çağdaş klasik müzik bestecilerinden Nevit Kodallı'nın Cumhuriyet Kantatı ile devam edecek konser, Cumhuriyet coşkusunu kutlayan marşlarla tamamlanacak.

Konserler, saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Etiyopya barış müzakerelerinin başlamasından memnun
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı

Benzer haberler

CSO Ada Ankara, Cumhuriyet Bayramı özel konserine ev sahipliği yapacak

CSO Ada Ankara, Cumhuriyet Bayramı özel konserine ev sahipliği yapacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet