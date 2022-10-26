CSO Ada Ankara, Cumhuriyet Bayramı özel konserine ev sahipliği yapacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 99'uncu yılını, 28 ve 29 Ekim'de vereceği iki konserle kutlayacak.
Ankara
CSO Ada Ankara Yerleşkesi Ana Salon'daki konserde, orkestrayı Şef Cemi’i Can Deliorman yönetecek.
Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, vefatının 50'nci yılına ithafen çağdaş Türk Müziği'ne yön veren Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in 2 Numaralı Senfonisi ile başlayacak.
Programda Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Soprano Hülya Kazan Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun'un Eski Üslupta Kantat'ını seslendirecek.
Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak çağdaş klasik müzik bestecilerinden Nevit Kodallı'nın Cumhuriyet Kantatı ile devam edecek konser, Cumhuriyet coşkusunu kutlayan marşlarla tamamlanacak.
Konserler, saat 20.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.