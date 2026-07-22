Coğrafi işaret yolundaki Eğin ekmeği gurbetçilerin de gözdesi oldu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde odun ateşinde pişirilen asırlık Eğin ekmeği, kendine özgü lezzeti ve uzun süre tazeliğini korumasıyla yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.

Erzincan Valiliği girişimleriyle coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan Eğin ekmeği, yapılışı ve uzun raf ömrüyle dikkati çekiyor.

Çok az miktarda hazır maya ve kepekli buğday unu kullanılarak hazırlanan Eğin ekmeği, uzun süre mayalandırılıp yoğrulduktan sonra ince şekilde açılarak odun ateşinde pişiriliyor.

Zahmetli üretim süreci nedeniyle günlük üretim kapasitesi sınırlı kalan fırında, yoğun dönemlerde yalnızca önceden verilen siparişler hazırlanabiliyor. Bu nedenle bazı müşteriler istedikleri miktarda ekmek alamadan dönüyor.

Özellikle Avrupa'dan memleketlerine gelen gurbetçilerin de ilgi gösterdiği ekmek, coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla da dikkati çekmesi bekleniyor.

Apçağa köyündeki fırını işleten Osman Özçelik, AA muhabirine, Eğin ekmeğinin Osmanlı'dan gelen bir kültür olduğunu, kendilerinin de işletme olarak köyde tek olduklarını söyledi.

Tarihi çok eskiye dayanan ekmeği 1998'de 100 yaşında vefat eden dedesinin bile çocukluğundan itibaren tükettiğini anlatan Özçelik, köydeki 4 fırından sadece kendilerinin üretim yaptığını anlattı.

"İnsanlara ekmek veremediğimiz oluyor"

Gurbetten ve çevre illerden insanların köye geldiklerinde ilk işlerinin sıcak ekmek alarak Erzincan tulum peyniri, tereyağı, balıyla kahvaltı yapmak olduğunu anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz ekmek uzun uğraş istiyor. Bundan 18 yıl önce köylere ekmek taşıyorduk. Şu anda ise kapımıza geliyorlar ve bazen yoğun siparişler nedeniyle yetiştiremediğimizden ekmek veremiyoruz. Öyle anlar geliyor ki kapıyı kapatıyoruz ve sadece siparişe çalışıyoruz. İnsanlara ekmek veremediğimiz oluyor. Hatta Sayın Vali Bey geldiğinde 40 kişilik ekibine yaklaşık 5 ekmek verdik. Fazlasını istediler, veremedik."

Ekmeğin üretim sürecine değinen Özçelik, "Çok az miktarda hazır maya ve kepekli buğday unu kullanıyoruz. Daha sonra bunları ince ince açıyor, odun ateşinde pişiriyoruz. Altı ve üstü aynı seviyede piştiği için çok lezzetli oluyor. Ayrıca uzun süre dayanıyor. Kurutularak yaklaşık 6 ay saklanabiliyor ya da derin dondurucuya konulabiliyor. Isıtıldığında ise fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Doğal ve lezzetli bir ekmeğimiz var." dedi.

Kolay hazmedilmesi ve uzun süre dayanmasının da ekmeğe talebi artırdığına işaret eden Özçelik, şunları kaydetti:

“Ekmeğimizi eşinden, dostundan veya videolardan görenler var. Yurt dışından gelen vatandaşlar, baba ocaklarına gitmeden doğrudan fırına geliyor. Gurbetçiler aldıkları ekmekleri Polonya, Almanya, Fransa gibi ülkelere götürüyorlar. Hatta 'Yurt dışına kargo yapar mısınız?' diyenler de var. Ancak şu anda böyle bir sistemimiz yok. Zaten mevcut kapasitemizle taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız eleman eksikliği.”

"Ekmek kurutularak da çok uzun dönem saklanabiliyor"

Köyün sakinlerinden Gökhan Turhan da Eğin ekmeğini en iyi yapan yerin Apçağa'da Osman usta olduğunu ifade etti.

Ekmeği herkese tavsiye eden Turhan, "Ekmeği yedikleri zaman vazgeçemeyecekler. Özellikle taze ve sıcakken peynirle veya tereyağıyla tavsiye ederim. Çok lezzetli. Sindirim sistemine de çok faydalı. Onu da yedikleri zaman insanlar faydasını göreceklerdir. Ekmek kurutularak da çok uzun dönem saklanabiliyor. Sonradan ekmeği hafif nemlendirerek çok lezzetli bir şekilde aynı lezzetini bulabiliyorsunuz. Bu sebeple herkese tavsiye ediyorum. Biz aile olarak tercih ediyoruz." diye konuştu.

Şehriban Türker ise köye dışarıdan turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin buradan ekmek aldıklarını ancak zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlara ekmek yetiştirmekte güçlük yaşandığını aktardı.