Dolar
23.59
Euro
25.55
Altın
1,956.07
ETH/USDT
1,745.40
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
5,408.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Çocuklara özel "Yaz Şenliği" 17 Haziran'da AKM'de başlayacak

Çocukların sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezinde, 17 Haziran'da "Yaz Şenliği" başlayacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Çocuklara özel "Yaz Şenliği" 17 Haziran'da AKM'de başlayacak

İstanbul

Çocukların sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezinde, 17 Haziran'da "Yaz Şenliği" başlayacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, atölye, müzik, dans, resim, yaratıcı yazarlık, arkeoloji gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceği şenlik, 3 Temmuz-6 Ağustos'ta AKM'nin diğer alanlarına da yayılacak.

Çocukların kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmeleri amacıyla şenlikte "Ritim", "Erken müzik", "Piyano", "Keman", "Resim sevinci", "Seramik", "Yaratıcı dans", "Mini bale", "Yaratıcı yazarlık atölyesi", "Hikaye seslendirme atölyesi", "Tavşan robotum", "Akordeon takvim", "Piri Reis ile denizlere yolculuk", "Karagöz yapımı", "Parmak kuklası", "Kayıp Balık Nemo", "Aya yolculuk", "Çocuk Arkeologlar Kazıda Atölyesi" ve "Zıpzıp Ahtapot"un da aralarında bulunduğu çok sayıda atölye gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dink cinayetine ilişkin yeni davada 11 sanığın yargılanmasına başlandı
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
"İklim Değişikliği Zirvesi 2023: Yeşil Dönüşüm" İstanbul'da gerçekleştirildi
Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanmasındaki 5 yıl sınırını iptal etti
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Benzer haberler

Çocuklara özel "Yaz Şenliği" 17 Haziran'da AKM'de başlayacak

Çocuklara özel "Yaz Şenliği" 17 Haziran'da AKM'de başlayacak

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de düzenlenen konserle başladı

Çocuklar AKM'de piyanoyla tanışacak

AKM'de "Besteli Mevlid Rahmet Gecesi" konseri düzenlendi

AKM'de "Besteli Mevlid Rahmet Gecesi" konseri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet